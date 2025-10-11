Pedri guía a España en su templo de Elche

Juntar la magia de un templo como el Martínez Valero y el aura de de un futbolista como Pedri solo podía tener como resultado la séptima victoria de la selección española en Elche, que confirmó de este modo su condición de talismán de La Roja. Pleno de triunfos y un parcial goleador que crece hasta el 19-1, tras superar a Georgia en una demostración de superioridad.

El coliseo franjiverde, habituado a ver cada dos semanas a un equipo que propone y trata de ser protagonista, con excelentes experiencias recientes, no se extrañó de la propuesta de Luis de la Fuente y los suyos, dominadores totales en un duelo que pudo tener un resultado escandaloso. Lo evitó la aciaga noche de cara a puerta de Ferran Torres, los palos y alguna parada milagrera de Mamardashvili, así como el hecho de que la selección bajara el ritmo en el tramo final, pensando en Bulgaria y Valladolid, siguiente parada del equipo en su camino hacia el Mundial que el verano que viene se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Allí estará, salvo contratiempo, España. Lo contrario sería la consecuencia de una serie de acontecimientos que la lógica no contempla viendo las exhibiciones habituales del combinado nacional. Juegue quien juegue. En Elche faltaban Lamine Yamal, Nico Williams, Carvajal, Dani Olmo, Huijsen y alguno más. Dio igual. Recital desde el minuto uno. La pelota tuvo dos dueños. Uno, Pedri. El otro, cualquier futbolista que vistiera de rojo.

El canario, sepultado en premios individuales en los que lucen poco los magos como él, que no presentan cifras escandalosas en goles y asistencias, pero desnudan a rivales y visten de primeras marcas a los compañeros que juegan a su alrededor, se erigió en el protagonista principal del España-Georgia de Elche. Dio, quitó, organizó. Se jugó a lo que él quiso durante los 73 minutos que permaneció sobre el césped del Martínez Valero. Y, cosas del fútbol, el juego se apagó sin él.

España tenía claro que quería finiquitar el duelo cuanto antes y salió a embotellar a los georgianos en su campo. El árbitro y el VAR negaron un posible penalti a Ferran y Oyarzabal mandó fuera un cabezazo antes de que Pedri sacara su primer pase mágico de la chistera. El centrocampista del Barça inició la acción del 1-0 con un pase magistral y medido, por encima de la defensa georgiana, que Le Normand cedió gustosamente a Yeremi para que este remachara a placer.

Oyarzabal sentencia

Con el marcador a su favor, España se quitó cualquier tipo de presión y fue a por la goleada. Fue entonces cuando se hizo todo bien... menos marcar. Ferran falló un penalti, entre otras ocasiones. Pedro Porro, incisivo en el lateral derecho, puso a prueba en un par de ocasiones a Mamardashvili. Mikel Merino también se unió al festival de «uys». De Mikautadze y Kvaratskhelia, ni una noticia.

La salida en tromba tras el descanso, con Oyarzabal viendo como el meta rival le negaba la sentencia en un mano a mano y dos palos consecutivos del propio delantero de la Real y Porro desembocó en el tanto de la tranquilidad a través de una falta directa, cercana a la frontal del área, provocada por otro lanzamiento previo que dio en la mano de un georgiano. Oyarzabal cargó su zurda y lanzó un misil que Mamardashvili no vio.

Entonces España respiró y se relajó. Pedri al banco, ovacionado por el Martínez Valero. Y Ferran Torres errando una última, otra vez superado en el duelo particular por Mamardasvhili. Otra actuación convincente de La Roja camino de Norteamérica. Otro partido en Elche celebrado con victoria por aquellos que, en su casa, nunca han visto a la selección hacer otra cosa que, como decía Luis Aragonés, ganar, ganar y ganar. Todo ello siendo fiel a su estilo. Y con un mago como líder de un equipo con estrella, llamado a hacer historia. Un guía en su templo. Desde este sábado, el templo de Pedri. Para siempre, el templo de España.