El largometraje documental “Novelda CF, Cien Años de Historia” emociona en su estreno

El salón de actos del Colegio Padre Dehon de Novelda, antiguo Cine Club Dehon y también institución centenaria, acogió el estreno del largometraje documental “Novelda CF, Cien Años de Historia”, dirigido por el cineasta alicantino Alfredo Navarro y producido por Eigakan Films.

Numeroso público ha llenado por completo el recinto. Vecinos, antiguos jugadores, aficionados y representantes del tejido social y cultural de la ciudad han participado en una velada cargada de emoción y recuerdos. Entre las personas asistentes se encontraban diferentes integrantes del equipo de gobierno. El documental ofrece un recorrido por los cien años de historia del Novelda Club de Fútbol y también un retrato íntimo de la evolución de la propia ciudad a lo largo de este tiempo.

Durante la proyección, las imágenes recuperaron fragmentos de partidos, fotografías inéditas, recortes de prensa y testimonios que dibujan la trayectoria de un club rofundamente arraigado en la identidad noveldense.

El director, Alfredo Navarro, destaca tras la presentación: “Este proyecto no solo habla del club, sino de cien años de vida de Novelda, desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad. El aspecto deportivo es un elemento para retratar cómo ha cambiado la sociedad noveldense.”

Gracias al trabajo de documentación ha permitido, además, descubrir un dato histórico hasta ahora desconocido: según las investigaciones realizadas por el equipo de Eigakan Films, el Novelda CF podría tener su origen en 1923, dos años antes de la fecha oficial de fundación. Documentos de la época mencionan un encuentro entre Novelda y Monóvar celebrado durante las fiestas de 1923, lo que demostraría la existencia de un equipo ya bajo esa denominación. En 1925 comenzaría la etapa profesional del club. Este hallazgo amplía su cronología y refuerza su legado histórico.

Para “Navarro”, aceptar este proyecto ha supuesto “un gran honor y una oportunidad para redescubrir una institución centenaria con la que me siento muy vinculado desde niño. Acudía a los partidos con mi padre y formaba parte de las peñas del club. Redescubrir a muchos vecinos que formaron parte de esta historia y ver cómo el fútbol ha acompañado la transformación de Novelda, desde las plazas y los colegios hasta los campos de juego, ha sido una forma de contar también la historia de nuestra sociedad”

El documental “Novelda CF, Cien Años de Historia” es el tercer largometraje de Alfredo Navarro, tras “Sueños de sal”, ganador del Premio Goya al Mejor Documental en 2016, y “Novelda Japón” (2023). Con esta nueva obra, el cineasta completa una trilogía dedicada a la memoria y las raíces de su ciudad natal.

Alfredo Navarro agradecer expresamente a la actual directiva del Novelda Club de Fútbol, presidida por William Elgawly y con Thomas Elgawly como vicepresidente, “la confianza depositada en mí y en la productora Eigakan Films para hacer realidad este proyecto”.

El documental iniciará ahora su recorrido por festivales antes de su estreno comercial en formato físico y en plataformas digitales. Un cierre perfecto para la historia del Novelda C.F. y de la localidad.