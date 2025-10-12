Selección española
Elche y su récord histórico con la selección
La ciudad ilicitana es la sede en la que España ha jugado más partidos con pleno de victorias
La séptima vez que la selección española masculina de fútbol jugó en Elche se repitió el resultado de las seis anteriores: victoria. La víctima en 2025 fue Georgia, añadida a una lista de derrotadas que inauguró Bélgica en 1986 y a la que siguieron Macedonia, Ucrania, Egipto, Italia y Croacia. Pleno al rojo y gualda en la ciudad blanca y verde, talismán nacional.
Elche es la sede en la que la Roja ha disputado más partidos con un 100% de victorias. Con su séptimo duelo allí, la ciudad de las palmeras iguala en presencias del equipo nacional a Las Palmas de Gran Canaria y Santander. Por delante quedan Vigo (8), Alicante y Granada (9), Gijón y Málaga (11), Barcelona (18), Valencia (35), Sevilla (54) y Madrid (71). En todas ellas, España ha cedido al menos un empate. En Elche, nada. El estadio Manuel Martínez Valero sigue siendo un templo.
El 2-0 a Georgia de este sábado amplía a 19-1 el balance goleador de España en territorio ilicitano. El ucraniano Shevchenko, en 2003, un año antes de ganar el Balón de Oro que distingue al mejor futbolista del mundo, sigue siendo el único foráneo capaz de celebrar un tanto en el Martínez Valero en partidos internacionales contra la Roja. En el Mundial de 1982 lo hicieron belgas, salvadoreños y, sobre todo, húngaros, con aquel 10-1 en el Hungría-El Salvador que se mantiene como la mayor paliza de una fase final del máximo torneo futbolístico.
Yeremy Pino y Oyarzabal añadieron su nombre a ilustres como Raúl, que con tres goles es el máximo goleador en Elche con España; Sergio Ramos, Villa, Isco, Butragueño o Caminero; colaborando a mantener ese siete de siete cuyo próximo objetivo será la octava maravilla española.
Las otras invictas... con Alicante
Las otras cuatro sedes que son siete o más partidos de la selección se mantienen invictas son Las Palmas de Gran Canaria (cinco triunfos y dos empates), Granada (ocho victorias y un empate), Alicante (idéntico balance) y Gijón (ocho triunfos y tres igualadas).
Por lo tanto, el balance de la Roja en la provincia es espectacular, con 16 partidos jugados entre Alicante y Elche y un único empate cedido. Fue en el primero de todos, el 27 de marzo de 1977, cuando Hungría logró firmar tablas en el Rico Pérez ante una España liderada por Juanito, autor del gol que igualó la diana del magiar Pusztai, en un amistoso.
Desde entonces, todo victorias. Las ocho de Alicante (Finlandia, Checoslovaquia, Chile, Malta, Liechtenstein, Escocia, Inglaterra y Albania) y, sobre todo, el pleno ilicitano que confirma a Elche como la sede talismán de la selección española de fútbol.
