Balonmano
La Fundación Agustinos sigue líder en solitario
El conjunto tricolor suma su quinta victoria consecutiva tras superar al Puerto Sagunto
Cinco de cinco. La Fundación Agustinos sigue intratable y mantiene su liderato en solitario de la División de Honor Plata. El conjunto de Alejandro Carrillo firma el mejor arranque de su historia en la categoría tras otro gran partido en la Catedral. Los alicantinos fueron superiores de principio a fin al Fertiberia Puerto Sagunto arropados por el público que llenó el pabellón. La Fundación arrancó con mucha intensidad ante un rival que solo resistió los primeros cinco minutos. A partir de ese momento, el equipo local comenzó a marcar distancia de nuevo con sus máximos goleadores, Daniel Reinante y David Quiles. Ambos acabaron con seis goles. Agustinos fue creciendo conforme avanzaban los minutos hasta llegar al descanso con un 14-10. La segunda parte tuvo neto color local y en ningún momento peligró la victoria. La próxima jornada el equipo alicantino se desplaza a Santander en busca de su sexta victoria consecutiva.
La Fundación es consciente del momento histórico que está atravesando pero tiene los pies en el suelo y mantiene la permanencia en la División de Honor Plata como principal objetivo de la temporada.
