Así fueron los goles de Yeremy y Oyarzabal con la selección en Elche

España ganó el sábado a Georgia para mantener su pleno de victorias histórico en Elche y dejar encarrilada su presencia en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; en el que con actuaciones como la del Martínez Valero los hombres de Luis de la Fuente refuerzan su condición de favorito para la cita planetaria.

En un encuentro en el que los españoles dispusieron de una alta cantidad de ocasiones para marcar, los autores de las dos dianas que otorgaron los tres puntos al combinado nacional fueron Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal, uno en cada parte.

Yeremy abrió la lata en el minuto 24 al culminar una acción ofensiva iniciada de forma magistral por Pedri, con un pase que superó por arriba a la pétrea zaga georgiana y encontró en el área pequeña a Le Normand. El defensa, en lugar de tirar, cedió la pelota al canario para que este remachase a placer, sin que Mamardashvili pudiera hacer nada para evitar el 1-0.

Tras desperdiciar varias ocasiones para poner el 2-0 en el electrónico del Martínez Valero, España sentenció el choque en el minuto 64 de partido, en una falta directa lanzada por Oyarzabal, cercana a la frontal del área, después de que Pedro Porro amagase con tirar. El delantero de la Real Sociedad conectó un zurdazo al palo de Mamardashvili ante el que el guardameta del Liverpool no pudo reaccionar.

El segundo tanto dio tranquilidad a España para cerrar el triunfo, séptimo en siete partidos disputados en la historia de la selección en Elche, y pensar en la siguiente cita de la Roja, que le medirá en unos días a Bulgaria en Valladolid, con el billete mundialista en juego.