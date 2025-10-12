Sin victorias alicantinas en una jornada escasa de gol

Muchos empates, pocos goles y ninguna victoria para los clubes alicantinos en la sexta jornada de Segunda Federación. El Intercity, único capaz de marcar, sacó un punto de su visita al Fuenlabrada. El Alcoyano no pudo enlazar su segundo triunfo seguido en El Collao, pero al menos empató, algo que no hizo el Ilicitano en duelo de filiales contra el del Las Palmas. El Orihuela, de visita también por Madrid, regresó con otro punto más para su casillero.

El Ilicitano no arranca

El Ilicitano volvió a evidenciar problemas cara a portería y consumó una derrota ante el filial de Las Palmas. El primer tiempo fue algo más favorable a los locales, con ocasiones para Nordin y Choco. En la segunda mitad, la resistencia que ejercía el Ilicitano empezó a desquebrajarse cuando Nordin les dejó en inferioridad. Con el gol de Ian Martínez y la inferioridad franjiverde, los puntos volvieron a volar del Diego Quiles.

Diallo salva un punto

El Intercity sumó un punto en su visita al Fuenlabrada en un encuentro abierto en el primer tiempo y algo más apático en la reanudación. Tras un arranque de intercambios, el conjunto fuenlabreño acertó en un gol de Sarmiento a la media hora. Hubo reacción y Diallo devolvió la igualdad. La mejor ocasión tras el descanso fue del Intercity, con una intervención providencial de Álvaro Cortés.

El Alcoyano, sin gol

Segunda jornada consecutiva en casa del Alcoyano, que se acabaría conformando con empatar. El Poblense presionó arriba de inicio, dificultando el juego de un Alcoyano que tuvo en Sala, con un cabezazo desviado, y en una intervención de Sabater a remate de Loren las mejores ocasiones. En la reanudación, Prohens rozó el larguero local y el Alcoyano gozó de hasta tres remates en el área, sin encontrar el ansiado gol.

Simón niega el triunfo

Un remate de Altube a los dos minutos tensionó el área del Orihuela, que también dispuso de acercamientos en el primer periodo. El Navalcarnero tuvo más ocasiones en pies de Mario y Altube. Solsona tuvo la victoria para los de la Vega Baja, pero la intervención de Dani Simón resultó determinante. Nadie fue capaz de ver portería y el empate sin goles imperó.