Alicante será la sede de la Copa del Rey con la participación del Horneo

La Copa de S. M. el Rey 2026 ya conoce su sede de cara a la fase final del 5 al 7 de junio: Alicante. El anuncio se produce fruto del acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Balonmano, el Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana y Diputación Provincial de Alicante. En principio se jugarían los partidos en el Pitiu Rochel, aunque todavía no se descarta jugar en el Centro de Tecnificación por cuestión de aforo.

Alicante, uno de los principales semilleros de talento del balonmano en España, se confirma de esta forma como la sede de la fase final del evento copero, algo que sucede por segunda vez en su historia, ya que en 2018 hizo su estreno en el Pitiu Rochel con una edición en la que se impuso, a la postre, el Barça.

Los azulgranas cuentan con una plaza para esta fase final en calidad de vigente campeón. Horneo EÓN Alicante, equipo que ascendía a la máxima categoría del balonmano masculino español el pasado mes de mayo, será el segundo conjunto que garantiza su participación como anfitrión del torneo.

Alicante y balonmano

Alicante dispone de una rica tradición de balonmano que se remonta al siglo XX, marcada indudablemente por el dominio del histórico Calpisa, uno de los clubes más laureados de España en la década de los 70, ya que se hizo con diversos títulos de liga y Copa del Rey, alcanzando su mayor gesta al conquistar la Recopa de Europa en 1980.

Albergar la fase final de la Copa de S. M. el Rey es el último paso de esta localidad por volver a asumir un rol protagonista en el balonmano español, ya que se suma al retorno de Alicante –33 años después– a la División de Honor Masculina de la mano del Horneo EÓN Alicante, quien toma el testigo de tantas páginas de historia en la élite de nuestro deporte y que han tenido como protagonista la ciudad de Alicante.

El martes, sorteo de la primera ronda

Ahora que ya está confirmada la sede de la fase final de la Copa de S. M. el Rey 2026, el Departamento de Competiciones de la Real Federación Española de Balonmano ha comunicado la fecha y hora del sorteo de la primera ronda: este martes, 14 de octubre, a las 13:00 h.

24 equipos entran en liza en dicha fase: todos los participantes en División de Honor Plata Masculina, así como un total de 8 equipos de División de Honor Masculina, repartidos todos ellos en dos bombos:

Bombo 1 | Fertiberia Puerto Sagunto, Barça Atlètic, Balonmano Alcobendas, Trops Málaga, Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa, Cisne Colegio Los Sauces, Fundación Agustinos Alicante, Cajasol Sevilla Proín, Attica 21 Hotels OAR Coruña, Contazara Zaragoza, Balonmano Soria, Confía Base Oviedo

Bombo 2 | Viveros Herol Nava, Tubos Aranda Villa de Aranda, REBI Cuenca, Frigoríficos del Morrazo, Cajasol AX Puente Genil, Bada Huesca, Sanicentro Guadalajara, Caserío Ciudad Real, Anaitasuna, Servigroup Benidorm, UBU San Pablo Burgos, Blendio Sinfín Santander

El objetivo es conformar 12 cruces que se deben resolver a partido único el 5 de noviembre, en casa de los equipos del Bombo 1.

Dominio azugrana

El torneo del KO tiene un gran dominador, el Barça, que atesora 29 títulos coperos, seguido del Atlético Madrid, con 10; Calpisa, con 5 entorchados; y Granollers y Ciudad Real, con 3. Bidasoa Irún, Teka Cantabria, San Antonio, Valladolid, Bm. Atlético Valladolid y Selección de Madrid, suman 2 títulos; y cierran el podio de campeones, Ademar León, Alzira, Marcol, Sabadell, y las Selecciones de Guipúzcoa y Barcelona, con un título.