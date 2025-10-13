Altea, campeonas de Europa de remo de mar

Tras haber conseguido el subcampeonato nacional en remo de mar, las remeras alteanas se clasificaron para la cita continental. El equipo, compuesto por Sonia Boubeta, Emily Marín, Bárbara González, Inmaculada Barranco y Vicente Jorro como entrenador y timonel, compitió en la modalidad de cuatro con timonel, logrando un resultado excepcional.

El pasado jueves disputaron una regata clasificatoria en la que participaron tanto barcos de categoría absoluta como de veteranos. Gracias a una sólida actuación, consiguieron el pase a la final, dejando atrás a varios favoritos. En la prueba definitiva, se enfrentaron a 18 embarcaciones procedentes de países como Alemania, Irlanda, República Checa, Países Bajos, Reino Unido y Turquía, país anfitrión.

De toda la expedición de clubes españoles que asistieron al europeo sólo dos consiguieron medalla de oro, Sevilla y Altea. / INFORMACIÓN

En una regata muy competida, las chicas de Altea se jugaron un pulso con el equipo inglés, que no dio tregua en los 6.000 metros de recorrido. El equipo del CN Altea supo mantener la cabeza fría y ganar metros hasta cruzar la línea de meta en primera posición en la categoría máster, lo que les otorgó la medalla de oro.

De toda la expedición de clubes españoles que asistieron al europeo, sólo dos consiguieron medalla de oro: Sevilla y Altea. “Este oro europeo es un hito para el Club Náutico de Altea, es la primera medalla a nivel internacional. Somos un club modesto y que lleva relativamente poco tiempo compitiendo en la modalidad de remo de mar. Estamos muy contentos con los logros de este año”, explica Vicente Jorro, responsable de la sección de remo.