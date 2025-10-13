Jaime Cremades, presidente del Horneo Eón: "Es un orgullo acoger la Copa del Rey"

Alicante será la sede de la Fase Final de la Copa SM El Rey 2025-2026 de balonmano del 5 al 7 de junio y el Horneo Eón será el equipo organizador. De esta forma, el conjunto alicantino estará presente en la final a 8 en la que el Barça es el vigente campeón. Las otras seis plazas restantes se las disputarán 24 equipos.

Ante la designación de Alicante como sede de la Fase Final, Jaime Cremades, presidente del Horneo Eón Alicante, no ha podido esconder su felicidad. Cremades ha reconocido estar "muy contento por esta elección". "Es un orgullo que la Real Federación Española de Balonmano haya pensado en Alicante como sede. Una ciudad representativa, histórica y con mucha cultura de balonmano", confiesa.

"Nosotros estamos encantados de ser el equipo anfitrión y esperamos estar a la altura en cuanto a organización y que la afición se sienta orgullosa de lo conseguido por el club", sentenciaba el presidente del Horneo Eón Alicante.

De esta forma, la ciudad de Alicante volverá a reunir a los mejores equipos del país ocho años después, pues 2018 fue la última vez que la ciudad fue sede de esta Fase Final. Esta elección sirve como un paso más para volver a situar a Alicante entre los protagonistas del mejor balonmano español.

Durante la temporada pasada, el Horneo Eón Alicante se quedó a las puertas de participar en esta final a 8 tras caer ante el Bada Huesca en la última fase por 43-44. Hubiese sido una gesta histórica, pues el conjunto alicantino todavía no estaba en la élite del balonmano español, como si lo está este curso.