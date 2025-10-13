El Lucentum ya tiene sustituto para Davison: Tucker Richardson

El HLA Alicante ha anunciado este lunes la contratación del estadounidense Tucker Richardson, un escolta-alero de 26 años que llega procedente del Brussels Basketball belga, con el objetivo de suplir en la plantilla dirigida por Rubén Perello a su compatriota Brad Davison, que causó baja hace unas semanas tras haber regresado a la disciplina lucentina este verano.

El nuevo jugador del HLA firmó su contrato el domingo y se pondrá a las órdenes de Perelló, con el encuentro del próximo domingo (18:30 horas) en Madrid contra el Movistar Estudiantes en el horizonte. "Richardson es un jugador exterior versátil, capaz de desempeñarse tanto en la posición de escolta como de alero", destaca el club alicantino en su comunicado de presentación.

Tucker Richardson (Flemington, Nueva Jersey, 15/8/1999) promedió 9,7 puntos; 5,9 rebotes y 2,9 asistencias por partido en el Brussels Basketball de la liga belga, destacando de manera especial tanto por su intensidad como por su aportación en ambos lados de la pista.

Finlandia y NCAA

Además de en el club belga militó en el BC Nokia finlandés, con el que ganó la liga y se disparó hasta los 16,5 puntos; 7,4 rebotes y 4,7 asistencias de media por encuentro. Antes de iniciar su carrera como baloncestista profesional completó su formación en la Universidad de Colgate, donde jugó cinco temporadas. En el último de ellos, la temporada 2022-2023 firmó unos destacados 13,7 puntos; 5,2 rebotes y 5,7 asistencias.

En este último curso en la NCAA, Richardson recibió los reconocimiento a Jugador del Año y Jugador Defensivo del Año en la Patriot League. Ahora pasa a reforzar la plantilla del HLA Alicante en la Primera FEB española. Un jugador con capacidad para generar juego, intensidad defensiva y liderazgo en el perímetro con una difícil misión: hacer olvidar a Brad Davison.