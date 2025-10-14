La alicantina Lara Himmes se proclama campeona de España en categoría ILCA 6

Nuevo éxito para el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), tras el triunfo este pasado fin de semana de su regatista, Lara Himmes, en la Copa de España de ILCA 6 disputada entre el 9 y el 12 de octubre en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

De este modo y con un nuevo título que agregar a su vitrina, Himmes cierra una temporada sobresaliente, sumando su segundo campeonato nacional del año tras el obtenido en el Campeonato de España y reafirmando su posición como una de las grandes referentes de la vela ligera española.

Durante las tres jornadas de competición en aguas gallegas la flota disfrutó de condiciones de viento medio y de un altísimo nivel entre los participantes. A pesar de la exigencia de la prueba, Himmes mostró una vez más su solidez y regularidad, dominando la clasificación hasta alzarse con la victoria final.