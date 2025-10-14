El Atticgo jugará la Ronda 3 de la EHF European Cup en Skopje

El Atticgo ya conoce las fechas y los horarios en los cuales se disputará la tercera ronda, es decir, dieciseisavos de final, de la EHF European Cup ante el HC Gjorche petro-WHC AD Skopje. El conjunto alicantino disputará de manera íntegra la eliminatoria en el Sport Center Jane Sandanski SH de Skopje (Macedonia del Norte). La tercera ronda tendrá lugar el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. El duelo de ida será el sábado a las 12:00 horas mientras que la vuelta será 24 horas más tarde.

El conjunto ilicitano volverá a tierras macedonias para disputar un partido ante el cuadro local veinte meses después de imponerse al HC Gjorche Petro-WHC AD Skopje por 18-37 en el partido de vuelta de los cuartos de final de una EHF European Cup 2023/2024 que el Atticgo BM Elche conquistó en Michalovce. Las ilicitanas corroboraron el 36-21 conseguido una semana antes en el Esperanza Lag, aunque el partido se jugó en el Sporstka Sala Avtokomanda.

Precedente

Ahora, el Atticgo BM Elche volverá a disputar una eliminatoria internacional de forma íntegra lejos de territorio franjiverde, por segunda ocasión en su curriculum europeo, once temporadas después. El único precedente se vivió en el curso 2013/2014 cuando el, por aquel entonces, CBM Elche Mustang viajó hasta Astrakhan para jugar los octavos de final de la extinta Copa EHF ante el HC Astrakhanochka en febrero de 2014. Las ilicitanas cayeron 40-21 y 23-33 ante las soviéticas.