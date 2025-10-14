El CD Parres de Elche brilla en el Campeonato de España y clasifica a cuatro deportistas para el Mundial

Fin de semana histórico para el Club Deportivo Parres, que regresó del Campeonato de España de SUP Beach Race con un espectacular balance: tres campeones de España, un subcampeón, un bronce y una destacada representación en la élite nacional. A estos triunfos se suma una noticia que llena de orgullo al club: cuatro de sus deportistas han sido seleccionados para representar a España y Francia en el próximo Campeonato del Mundo ISA 2025, que se celebrará en El Salvador el próximo mes de noviembre.

Éxito rotundo del CD Parres en el Campeonato de España. / CD Parres

Éxito rotundo

El campeonato, disputado en la localidad cántabra de Suances el pasado sábado, reunió a los mejores riders nacionales en una de las pruebas más exigentes del circuito. Con condiciones de olas, el Club Parres demostró una vez más su fortaleza técnica y su trabajo en equipo. La prueba cerró con los oros de Enzo Ponzó (campeón de España sub-16), Alexia Soto (campeona de España junior sub-18) y Rubén Cantoral (campeón de España junior sub-18). Por otro lado, Sergio Cantoral fue subcampeón de España élite masculina, Inés Blin terminó tercera en categoría junior sub-18, Amelia Moral, quinta en junior sub-18, Teresa Criado, quinta en élite femenina, Iván de Frutos, octavo en élite masculina e Iván Esteve, undécimo en élite masculina.

Además del éxito individual, el Club Parres logró una extraordinaria actuación por equipos, reflejo del trabajo conjunto entre deportistas, técnicos y familias, recibiendo el premio por equipos del Campeonato.

Cuatro deportistas del club han sido seleccionados para competir en el Campeonato del Mundo ISA 2025. / CD Parres

Rumbo al mundial de El Salvador

Tras su gran actuación nacional, cuatro deportistas del Club Parres han sido seleccionados para competir en el Campeonato del Mundo ISA 2025, un logro que consolida al club como uno de los referentes del SUP nacional e internacional. Estos son Alexia Soto (Elche), que representará a España en categoría junior, Sergio Cantoral (Santa Pola), que hará lo propio en categoría élite y Rubén Cantoral (Santa Pola) también representará a España en categoría junior. Inés Blin (Elche) representará a Francia en el mundial ISA Junior.

Próximos retos

El siguiente desafío del club será doble: la participación en el Mundial ISA y, posteriormente, la organización de su cita emblemática, la Gran Carrera del Mediterráneo de SUP Race, que celebrará su séptima edición y volverá a reunir a los mejores riders en la costa alicantina.