Perico Delgado participará en el Gran Fondo de La Nucía

El II Gran Fondo de La Nucía contará con las leyendas del ciclismo Dori Ruano (Campeona del Mundo pista 1997), Samu Sánchez (oro olímpico en Pekín 2008) o el mítico Perico Delgado (ganador del Tour 1988 y dos Vueltas 85 y 89), el próximo domingo 19 de octubre. Esta prueba está diseñada por Miguel Induráin y cuenta con dos modalidades: Gran Fondo (132 km.) y Medio Fondo (56 km.+ 36 km.). Los más rezagados aún están a tiempo de inscribirse en https://granfondolanucia.com/ , pero deben darse prisa, ya que sólo quedan los últimos dorsales.

Los aficionados y aficionadas al ciclismo podrán pedalear junto a tres históricos del deporte español en el Gran Fondo de La Nucía el próximo domingo 19 de octubre, en una experiencia ciclista única sobre un espectacular recorrido por las carreteras más emblemáticas de la montaña alicantina, con puertos míticos como "Coll de Rates", paisajes impresionantes y un ambiente inigualable. La salida será a las 8:30 horas desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía, dónde estará situada también la meta.

Perfil del evento. / INFORMACIÓN

Medio y Gran Fondo

Esta prueba ciclista de carretera tendrá dos modalidades: Medio y Gran Fondo, para que cada uno afronte su "reto" sobre el recorrido diseñado por Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia.

El Gran Fondo tendrá un recorrido de 132 km. con +2.275 m de desnivel, para quienes buscan un auténtico reto. El Medio Fondo serán (56 km + 36 km.), una opción especial donde los participantes rodarán 56 km cronometrados, realizando la parte final con tráfico abierto (36 km.) hasta la meta en La Nucía.

Últimos dorsales

La inscripción al II Gran Fondo de La Nucía incluye dorsal, maillot oficial exclusivo del evento, bolsa del corredor con regalos, avituallamientos Premium, comida final y asistencia técnica y mecánica durante la ruta. Sólo quedan los últimos dorsales en https://granfondolanucia.com/ ya se han superado los 1.000 inscritos e inscritas.

Además, hay descuentos para inscripciones grupales. La recogida de dorsales será en el Estadi Olímpic Camilo Cano el sábado 18 de octubre de 16 a 21 horas y el domingo de 6,30 a 7,30 horas. Habrá un briefing oficial del Gran Fondo La Nucía, el sábado a las 20:10 h en la zona del escenario.

Sábado: Critérium con Del Toro y Ferrand- Prévot

El día antes del Gran Fondo, sábado 18 de octubre por la tarde, los aficionados al ciclismo podrán disfrutar del Critérium Internacional de La Nucía, un show con algunos de los mejores ciclistas del mundo: Isaac Del Toro (UAE, segundo el Giro 2024) y Pauline Ferrand-Prévot (VISMA, campeona del Tour 2025). Dos leyendas y estrellas actuales competirán cara a cara en un formato único lleno de emoción, velocidad y espectáculo.

Un evento gratuito y abierto al público que se celebra el sábado a partir de las 16 horas, que arrancará con la firma de autógrafos de las estrellas del ciclismo del hoy y del ayer, justo delante del Estadi Olímpic de La Nucía. Entre sus participantes destacan Isaac Del Toro (UAE-Emirates), Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), el valenciano Eric Igual (doble campeón del mundo junior en pista) y leyendas del ciclismo como Dori Ruano (Campeona del Mundo pista 1997), Samu Sánchez (oro olímpico en Pekín 2008) o el mítico Perico Delgado (ganador del Tour 1988 y dos Vueltas 85 y 89).