Fútbol nacional
Este equipo alicantino es uno de los nueve conjuntos que mantienen el invicto en toda España
Pese a sumar solamente dos victorias, es el único equipo de la provincia de las cuatro principales categorías que sigue sin perder
Superados los dos primeros meses de competición en el calendario futbolístico nacional, ya son solamente nueve los equipos capaces de mantener su condición de invicto en el campeonato liguero. En dicha lista, no se mantiene ninguno de los 42 elencos que militan en el fútbol profesional, es decir, entre la Primera y la Segunda División.
A estas alturas de la temporada, solamente dos clubes de Primera Federación y otros siete de Segunda Federación resisten a caer derrotados en el presente curso. Entre ellos, se asoma un equipo alicantino, el CF Intercity, que compite en el grupo 5 de la Segunda RFEF, cuarto escalón del fútbol nacional, donde compite tras ser colista el pasado año durante prácticamente toda la temporada.
El conjunto dirigido por Javi Moreno suma en este inicio de temporada dos victorias y cuatro empates frente a Quintanar del Rey, Elche Ilicitano, Orihuela, Las Palmas Atlético, Yugo Socuéllamos y Fuenlabrada. El citado notable inicio permite al club de negro cerrar los puestos de play-off al ser quintos con 10 puntos, uno más que el Rayo Vallecano B (que es sexto) y a tres puntos del líder, el Tenerife B.
Duelo comprometido
El próximo domingo, a partir de las 12 horas, el Intercity recibirá en el campo Antonio Solana al Tenerife B, líder de la liga. Será una prueba de fuego para seguir midiendo el proyecto alicantino, que se armó con la inamovible idea de regresar al tercer escalón del fútbol nacional por la vía rápida.
Lista completa
La lista completa de los equipos invictos que compitan en las cuatro principales categorías del fútbol nacional es la siguiente:
- CD Tenerife (Primera RFEF, grupo 1): seis victorias y un empate.
- CE Sabadell (Primera RFEF, grupo 2): dos victorias y cinco empates.
- Deportivo de La Coruña B (Segunda RFEF, grupo 1): seis victorias.
- Real Oviedo Vetusta (Segunda RFEF, grupo 1): cuatro victorias y dos empates.
- Reál Ávila (Segunda RFEF, grupo 1): cuatro victorias y dos empates.
- Real Unión de Irún (Segunda RFEF, grupo 2): dos victorias y cuatro empates.
- CD Extremadura (Segunda RFEF, grupo 4): cuatro victorias y dos empates.
- La Unión Atlético (Segunda RFEF, grupo 4): tres victorias y tres empates.
- CF INTERCITY (Segunda RFEF, grupo 5): dos victorias y cuatro empates.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"
- Cómo hacer un testamento bien hecho y evitar problemas