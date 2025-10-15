Este equipo alicantino es uno de los nueve conjuntos que mantienen el invicto en toda España

Superados los dos primeros meses de competición en el calendario futbolístico nacional, ya son solamente nueve los equipos capaces de mantener su condición de invicto en el campeonato liguero. En dicha lista, no se mantiene ninguno de los 42 elencos que militan en el fútbol profesional, es decir, entre la Primera y la Segunda División.

A estas alturas de la temporada, solamente dos clubes de Primera Federación y otros siete de Segunda Federación resisten a caer derrotados en el presente curso. Entre ellos, se asoma un equipo alicantino, el CF Intercity, que compite en el grupo 5 de la Segunda RFEF, cuarto escalón del fútbol nacional, donde compite tras ser colista el pasado año durante prácticamente toda la temporada.

El Intercity ataca en el campo del Fuenlabrada. / CF Intercity

El conjunto dirigido por Javi Moreno suma en este inicio de temporada dos victorias y cuatro empates frente a Quintanar del Rey, Elche Ilicitano, Orihuela, Las Palmas Atlético, Yugo Socuéllamos y Fuenlabrada. El citado notable inicio permite al club de negro cerrar los puestos de play-off al ser quintos con 10 puntos, uno más que el Rayo Vallecano B (que es sexto) y a tres puntos del líder, el Tenerife B.

Duelo comprometido

El próximo domingo, a partir de las 12 horas, el Intercity recibirá en el campo Antonio Solana al Tenerife B, líder de la liga. Será una prueba de fuego para seguir midiendo el proyecto alicantino, que se armó con la inamovible idea de regresar al tercer escalón del fútbol nacional por la vía rápida.

Lista completa

La lista completa de los equipos invictos que compitan en las cuatro principales categorías del fútbol nacional es la siguiente: