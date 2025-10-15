El Orihuela tira de épica en Toledo y se cuela la final de la Copa Federación (2-4)

Hazaña histórica la lograda por el Orihuela CF. El equipo alicantino ha accedido a la final de la Copa Federación este miércoles, tras superar al Toledo en la prórroga (2-4) en el estadio Salto del Caballo. Un doblete del oriolano (y canterano) Javi Solsona en la prórroga ha servido al equipo dirigido por José Francisco 'Pato' se cuele en la final del torneo organizado por la RFEF. Se jugará el próximo sábado 8 de noviembre frente al Ourense, de Primera Federación, en el estadio O Couto de Ourense, casa habitual del propio club gallego.

Con el boleto de la Copa del Rey en el bolsillo, concedido al acceder a semifinales, el duelo en Toledo no inició de la mejor manera. Un tanto local de Chupi en el minuto 6 complicó la tarea al Orihuela. Sin embargo, el equipo de Pato cerró la primera parte con un gol de Montesinos y abrió la segunda con un buen tanto del extremo 'Pipa' Pérez, completando así la remontada momentánea. Por parte del Toledo, el empate (2-2) llegó de la mano de Nader en el 56', que forzó la prórroga en el Salto del Caballo.

Superados los 90 minutos reglamentarios, apareció el duende del oriolano Javi Solsona para meter al equipo de su ciudad en la primera final de la Copa Federación de la historia. Un doblete, en el 91' y en el 110', llevaron al éxtasis a la plantilla del club alicantino, que cerraron la hazaña con un penalti parado por el meta "escorpión", Víctor Real, a tres minutos del final.

Y ahora... el título

La primera final de la Copa Federación de un equipo alicantino, en la que el Orihuela representará a la provincia, se disputará el próximo sábado 8 de noviembre y supondrá un reto mayúsculo: los de Pato se medirán al Ourense, de superior categoría, en el estadio O Couto de Ourense, hogar habitual del conjunto gallego. El Ourense, actualmente colista del grupo 1 de la Primera RFEF con solo cuatro puntos, ha accedido a la final tras superar al Atlètic Lleida en la tanda de penaltis.