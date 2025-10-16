El alcalde de La Vila apoya al Huesitos tras su gran inicio de temporada

El alcalde de La Vila Marcos Zaragoza y el concejal de Deportes, Peyo Lloret, acudieron a una sesión de entrenamiento de Club de Rugby de La Vila donde quisieron ratificar su apoyo al club que compite en División de Honor. Zaragoza y Lloret se reunieron con dirigentes del equipo y mantuvieron una charla con los jugadores en el Campo de Rugby de Villajoyosa, ubicado en el polideportivo del Pantano. El alcalde trasladó a los miembros de la entidad el “total apoyo del Ayuntamiento porque no solo lográis éxitos deportivos, sino que formáis parte de nuestra estrategia de ciudad”.

El primer edil añadió que “somos un municipio con grandes deportistas y equipos, entre ellos, el rugby y el remo que se han situado en lo más alto de las competiciones deportivas y la élite nacional. Eso también es hacer municipio y llevar el nombre de Villajoyosa más allá de nuestras fronteras”.

Visita del alcalde de La Vila a la sesión de video del equipo / INFORMACION

En la visita al cuerpo técnico y jugadores, el alcalde indicó que “como municipio, nos hemos alineado mucho con esos valores que vosotros representáis y que son importantes también para los que empiezan a jugar a este deporte”. En el inicio de temporada, Zaragoza apuntó que “solo tengo palabras de agradecimiento y aliento para todos vosotros para que sigáis cosechando logros deportivos y personales. Y alcéis el nombre de Villajoyosa con vuestros éxitos”.

El concejal de Deportes trasladó al equipo que “estamos con vosotros y os deseamos mucha suerte para una temporada que, aunque será dura, seguro que trae grandes logros”.

Por su parte, el presidente del Club de Rugby La Vila, Guillem Carrión, afirmó que “el Ayuntamiento, en la figura de su alcalde y concejal de Deportes, nos han apoyado siempre en nuestra andadura y agradecemos mucho este respaldo”.