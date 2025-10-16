El Horneo Eón saldrá a "pelear e intentar ganar" a la rocosa defensa del Atlético Valladolid

El Horneo EÓN Alicante recibe este sábado 18 de octubre al Recoletas Atlético Valladolid en el Pabellón Pitiu Rochel. Para el lateral Darko Dimitrievski, que jugó dos temporadas en el conjunto vallisoletano, se trata de “un equipo muy bueno que tiene una plantilla muy larga y con una defensa muy buena”.

En cuanto a la clave para conseguir los dos puntos, el jugador del Eón lo tiene muy claro: “Tenemos que pensar en nosotros mismos porque nos vamos a enfrentar a un equipo muy duro de la mitad de tabla para arriba. Vamos a darlo todo porque estamos entrenando duro y vamos a por los dos puntos".

“Sus defensores llevan varios años juntos, se conocen muy bien y la portería les acompaña", ha añadido Dimitrievski sobre las fortalezas del rival de este fin de semana. "Además, juegan muy bien a balonmano y va a ser un partido difícil y duro", reconoce para después apuntar que el equipo alicantino va a "pelear y a intentar ganar”.

Mala racha

El equipo alicantino vuelve a casa tras dos salidas consecutivas que se saldaron con derrota. Con tan solo dos puntos en el casillero, necesita una victoria que cambie la dinámica de este difícil desembarco en Asobal.

Ante los últimos resultados del Horneo Eón, el lateral reconoce que están "en una racha mala". Pero también tiene claro que reencausarán la dinámica conforme la plantilla acabe de adaptarse: "El equipo entrena bien y prepara bien los partidos, lo único es que al final no salen los resultados. Somos muchos jugadores nuevos y necesitamos más tiempo juntos y creo que van a venir mejores días, pero tenemos que coger nuestra confianza y llevar el partido de la mejor manera posible".

Reencuentro en Asobal

Con la visita del Recoletas Atlético Valladolid, Dimitrievski se enfrentará a su exequipo, con el que jugó dos temporadas en la primera categoría (22-23, 23-24). “Es un partido especial porque fue mi casa durante dos años. Conozco al equipo, su sistema y sé que es un equipo bien trabajado, con mucha táctica”.