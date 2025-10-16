El Medio Maratón Ciudad de Torrevieja supera los 2.000 inscritos

La ciudad de Torrevieja se prepara para vivir una gran fiesta del atletismo con la celebración de la 38ª Medio Maratón Internacional y 10K Ciudad de Torrevieja 2025, que tendrá lugar el domingo 19 de octubre. El evento, organizado por el Club Atletismo Torrevieja en colaboración con la Concejalía de Deportes, reunirá a miles de corredores en una cita que se ha consolidado como una de las más emblemáticas del calendario atlético de la Comunidad Valenciana. Este año la cita deportiva batirá su récord de participación, con más de 2.000 atletas inscritos hasta la fecha. De ellos, un 40% son corredores internacionales, mientras que el resto proceden de diferentes comunidades españolas. Como curiosidad, 80 participantes superan los 65 años.

La presentación ha estado a cargo de la concejal de Deportes, Diana Box, acompañada por el director de la prueba, Luis Manuel Corchete, y el presidente del Club Atletismo Torrevieja, José Manuel Pizana. Ambos han detallado las características del evento, que contará con dos distancias: el Medio Maratón (21 km) y la Carrera 10K, con salida conjunta a las 9:30 horas desde la Avenida Gregorio Marañón y meta en la calle Los Portalicos, en pleno centro urbano.

Ambas pruebas están incluidas en el calendario internacional de la Real Federación Española de Atletismo, y las inscripciones continúan abiertas en mediomaratontorrevieja.com.

Novedades de la edición 2025

Entre las principales novedades destacan el cambio de recorrido debido a las obras en el Paseo de la Libertad y el traslado de la fecha, que pasa de febrero a octubre para evitar coincidir con otros medios maratones de la zona. Además, la salida y meta se ubicarán este año en la Avenida Gregorio Marañón (frente a la estación de servicio CEPSA).

La participación estará abierta a partir de los 18 años en el Medio Maratón y 16 en el 10K, con categorías que van desde Sub-20 hasta Máster (y desde Sub-18 en el 10K), incluyendo también categorías de diversidad funcional.

Un circuito rápido junto al mar

El recorrido, totalmente llano y con vistas al Mediterráneo, ofrece un circuito rápido y atractivo, ideal tanto para quienes buscan mejorar marca como para quienes desean disfrutar de una experiencia deportiva única en Torrevieja. La recogida de dorsales se realizará el sábado 18 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Museo de la Habanera (Parque de la Estación), y el domingo 19, de 8:00 a 9:00 horas. Ese mismo sábado también se podrán realizar inscripciones presenciales para los corredores rezagados. Más de 200 voluntarios, junto a los servicios de seguridad, tráfico y asistencia sanitaria, velarán por el correcto desarrollo de la prueba.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en las categorías masculina y femenina, así como un premio especial al corredor o corredora que bata el récord de la prueba.

La entrega de premios del 10K será a las 11:15 horas, y la del Medio Maratón a las 12:15 horas.

Mucho más que una carrera

El Medio Maratón Internacional y 10K Ciudad de Torrevieja no solo representa una gran cita deportiva, sino también una oportunidad para impulsar el turismo, el comercio local y los hábitos de vida saludable, reafirmando a Torrevieja como una ciudad dinámica, abierta y comprometida con el deporte.