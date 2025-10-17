Reconocimiento al doctor Ripoll: Premio Nacional del Deporte 2024

Máximo reconocimiento para la excelente trayectoria médica del doctor Pedro Luis Ripoll, fundador, entre otras, de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica, director de la Fundación Amical y de la clínica Ripoll y de Prado Medical Group Centro de Excelencia FIFA, implantada en Alicante, Elche y La Nucía, entre otras ciudades de España.

El galardón ha sido otorgado mediante el fallo de un jurado de expertos y supone el mayor reconocimiento del gobierno de España, que lo otorga cada dos años, en materia deportiva. El Premio Nacional del Deporte lo concede el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través, en este caso, de su actual presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, busca reconocer a quienes, en su disciplina, más han destacado por el impulso y promoción del deporte en este país.

El centro médico fundado por los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado en Murcia es, décadas después, una institución reconocida a nivel mundial tanto por su labor en el campo de la cirugía ortopédica y traumatología como por su trabajo en el campo de la investigación y la docencia, que se realiza en el marco de la cátedra de medicina que ostenta en la universidad San Pablo CEU.

Referente mundial

Ripoll, presente, de forma directa o indirecta, en los servicios médicos de múltiples clubes, nacionales e internacionales, entre ellos el Hércules y el Elche, colabora también con algunos de los hospitales más prestigiosos de España, Dubái y Gibraltar, y ejerce como consultor habitual de entidades deportivas del máximo nivel en todo el mundo. Por su bisturí han pasado muchos de los futbolistas y deportistas de élite más destacados del pplaneta algunos de ellos futbolistas con una larga lista de títulos individuales y colectivos.

Pedro Luis Ripoll suma este premio a una larga lista de distinciones por su reconocida trayectoria profesional y personal. El facultativo murciano ha sido galardonado en varias ocasiones por sus trabajos de investigación. La Asociación Española de Artroscopia lo ha hecho en cinco ocasiones. Además, también han valorado su función médica entidades como Forbes, el Colegio de Médicos de Murcia, y siempre figura en el listado de los mejores médicos nacionales. En 2021, Ripoll recibió el reconocimiento de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en la Gala del Deporte español.

Agradecimiento y humildad

El médico murciano recibió con agradecimiento y emoción un premio que corona una exitosa trayectoria profesional. "El primer recuerdo siempre es para mi padre, que fue mucho mejor médico que yo y me enseñó lo poco que sé de medicina, y para mi familia", expresó Pedro Ripoll al enterarse de la distinción del CSD.

"Mi segunda reflexión siempre es para la humildad y la fe en el trabajo que nos han hecho llegar a la institución que represento, no a mi persona, sino a la institución, a reconocimientos internacionales y nacionales, fruto de un trabajo hecho con entusiasmo y dedicación", explicó.

"Las personas que trabajamos en Ripoll y De Prado Medical Group, Centro de Excelencia FIFA, recibimos el premio como un espaldarazo y como un impulso de ánimo para ser cada día más útiles para nuestros pacientes", ha indicado el nuevo Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte.

Premio para la alicantina Awa Fam

Entre los premiados de esta edición bianual también se encuentran los futbolistas que recibieron el Balón de Oro, Rodrigo Hernández ‘Rodri’ y Aitana Bonmatí, como premios Rey Felipe y Reina Letizia, respectivamente, así como los atletas de marcha María Pérez y Álvaro Martín, campeones olímpicos en París. También han sido reconocidos el talento juvenil de Lamine Yamal, las selecciones femeninas absolutas de fútbol y waterpolo; el ciclista paralímpico Ricardo Ten, además de la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y la Ricky Rubio Foundation.

En la misma lista de deportistas exitosos figura la alicantina Awa Fam. La jugadora de baloncesto nacida en Santa Pola, actualmente en el Vàlencia Bàsquet, comptiendo al máximo nivel continental con solo 19 años, fue en 2024 subcampeona del Eurobasket con la selección española absoluta, cita en la que también fue incluida en el quinteto ideal y elegida MVP (jugadora más valiosa del torneo), respectivamente.

Una vez emitido el fallo, se prevé que la entrega de los Premios Nacionales del Deporte se celebre en próximas fechas en un acto solemne que estará presidido por SS.MM. los Reyes de España, Felipe VI y su esposa doña Letizia Ortiz.