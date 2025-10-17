El HLA Alicante va a Madrid a enfrentar al "mejor roster de la liga"

El HLA Alicante tendrá su primera gran prueba en Madrid contra el gigante caído de ACB, el Movistar Estudiantes, el domingo a las 18:30. Chocan dos equipos invictos en esta temprana jornada 4 de la competición, cuando el Lucentum se tendrá que enfrentar a un conjunto que es claro candidato al ascenso. Lo hará, además, en su primer viaje del curso fuera del Pedro Ferrándiz.

Los dirigidos por Rubén Perelló van a la "cancha de quizá el mejor equipo de la liga, el mejor roster de la liga, con un pedazo de entrenador como es Toni Ten". Es lo que ha afirmado el entrenador del Lucentum sobre el rival y su técnico, con quien guarda amistad y reciente pasado profesional y a quien ve a final de temporada en ACB.

Perelló ha querido con ello hacer un llamado a la realidad: "Hay que hacer las cosas muy bien y que ellos no las hagan tan bien para tener opciones. Vamos a intentar luchar por ello". De esta forma, el objetivo del HLA Alicante es ir a "competir" y buscar hacer un partido incómodo al equipo local "plagado de estrellas".

Rival "plagado de estrellas"

El técnico del Lucentum apunta a bases como Jason Granger, a quien valora como "quizás el mejor jugador de la liga", Filipovic, Silveiro, y Sasu Salim, que ha sido "un tirador extremo excelente en ligas superiores". "Principalmente va a ser que ellos no jueguen cómodos. Que ellos no saquen todo su talento a relucir", ha añadido Perelló.

De cara a los suyos, el entrenador del conjunto alicantino tiene claro que el equipo tiene que seguir creciendo: "Más allá de lo que tenemos delante, que es lo que he dicho, vamos con la esperanza y con la ilusión de hacer un buen partido, de competir. De seguir creciendo como grupo, de seguir creando esos automatismos y disfrutando en la pista. Sabiendo que es un partido difícil, pero que queremos ir a ganarlo".

Llegada de Richardson

La plantilla se ha reforzado con la llegada de Richardson, que ha tenido su primer entrenamiento este viernes. Perelló se ha mostrado contento con lo involucrado que ve al jugador, aunque aclara que "le va a costar adaptarse un poco al baloncesto español, que no lo conoce. Es nuevo en la liga, pero tiene mucha voluntad y, sobre todo, muchas ganas y mucha ilusión por sumar". Es dudoso que pueda jugar este domingo puesto que viene de "muchos meses sin ese nivel competitivo que tan importante es a la hora de poder meterlo en cancha".

Finalmente, ha reflexionado que este duelo viene bien "para testearnos y para ver en qué momento nos encontramos. Es verdad que estamos en la jornada cuarta y queda muchísimo de liga. Quizás un equipo al que nos hubiera gustado encontrarnos más adelante cuando el equipo estuviera un poco más rodado".