El Horneo Eón persigue su primera victoria en casa ante el Atlético Valladolid

El Horneo Eón Alicante busca este sábado (17:30 horas) su primer triunfo de la temporada como local en el Pitiu Rochel, donde aún no ha logrado puntuar, ante un Recoletas Atlético Valladolid que, en contraparte, no ha ganado todavía fuera de casa.

El equipo de Fernando Latorre únicamente ha sumado dos puntos en la competición y necesita comenzar a mostrarse firme como local si no quiere sufrir para asegurar la permanencia. Cabe aclarar también que los dos encuentros que ha jugado el Eón en Alicante han sido justamente contra el Barça y el Torrelavega, conjuntos en el podio de la clasificación. Ahora se abre la oportunidad de puntuar ante la afición alicantina contra un rival más accesible, que no fácil.

El Horneo Eón no tiene bajas para este compromiso, en el que Latorre confía que el buen trabajo de los entrenamientos se vea reflejado por fin en la pista. "Nos está costando y estamos viendo la realidad de la Asobal. Los equipos a los que nos hemos enfrentado están ya consolidados en la categoría, pero somos los primeros que queremos ganar cuanto antes", ha afirmado este viernes el preparador alicantino.

Tres partidos en blanco

Latorre ha admitido que su equipo "no ha estado a su mejor nivel" hasta ahora y desea romper la mala racha de resultados "para tener algo más de tranquilidad". "Una victoria sería justa por el trabajo que los jugadores están realizando. El equipo se merece una alegría", explicó. Esto remarca la opinión expresada este jueves por el lateral Darko Dimitrievski, que también considera que el Horneo Eón atraviesa una mala racha por falta de adaptación entre la plantilla y con la categoría, a pesar de las buenas sensaciones que tienen en los entrenamientos.

Por su parte, el entrenador definió al Valladolid como un rival "histórico" y pronostica que llegará al final de la temporada "entre los seis primeros". El conjunto pucelano, dirigido por David Pisonero, tiene cinco puntos tras dos victorias conseguidas en casa, un empate valioso contra el Torrelavega y dos derrotas. "Es un equipo que corre mucho y que juega a marcar muchos goles. Tiene una defensa muy definida y una gran portería", analizó Latorre sobre su contendiente.

El Atlético Valladolid recupera al central Karapalevski y su única baja confirmada será la de Rares Fodorean, que sigue ausente por una en la mano izquierda. La baja de este jugador rumano debilita ligeramenta la defensa del rival, aunque será precisamente de ese aspecto y la portería de lo que dependerá el éxito del equipo castellano. Bajo los palos, el argentino Juan Bar ha cuajado notables actuaciones secundado por el capitán César Pérez en las jornadas en las que el Valladolid ha conseguido puntuar.