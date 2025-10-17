El Critérium de La Nucia reúne a estrellas y leyendas del ciclismo

La Nucia se convertirá este fin de semana en una constelación de estrellas del ciclismo mundial. Como previa del II Gran Fondo de La Nucia, que se disputará el domingo, este sábado tendrá lugar el Critérium, cuyos protagonistas serán Pauline Ferran-Prévot (Visma), Isaac Del Toro (UAE) junto a leyendas como Perico Delgado, Dori Ruano o Samu Sánchez.

El evento, que es una carrera en circuito cerrado urbano, inicia a las 17:30 horas delante del Estadi Olímpic Camilo Cano. Las pruebas, de puntos y eliminación, darán paso a un gran duelo coche-bici, con el piloto Miguel Fuster (seis veces campeón de España de Rallye) al volante de un Ford Fiesta World Rallye Ca. Todo el espectáculo será retransmitido por la televisión autonómica À Punt y por diversos canales internacionales.

El domingo se celebrará, con salida a las 8:30 horas, el Gran Fondo de La Nucía con más de 1.200 participantes, con un nuevo recorrido diseñado por Miguel Induráin, que en 2026 será prueba puntuable de las UCI Gran Fondo World Series.

Ferrand-Prévot y Del Toro La Nucía

Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease Bike), actual campeona del Tour de Francia y la París-Roubaix y el mexicano Isaac del Toro (UAE- Emirates), revelación del ciclismo mundial y segundo el Giro de Italia de este año, serán las dos grandes estrellas del Critérium Ciclista de La Nucía.

El Critérium contará con una sesión de autógrafos previa a su inicio, en la que todos los aficionados podrán fotografiarse junto a las vigentes estrellas del ciclismo y con las leyendas del deporte. A las pruebas clásicas de eliminación y puntuación se suma este año la prueba por parejas, que enfrentará Perico Delgado y Pauline Ferrand-Prévot contra Dori Ruano e Isaac Del Toro.

Cartel anunciador del Critérium y Gran Fondo de La Nucia 2025. / INFORMACIÓN

También estarán en el Critérium figuras del pelotón internacional como el neerlandés Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), Sergio Samitier (COFIDIS), Joan Bou (Caja Rural) pero también jóvenes emergentes como el valenciano Eric Igual (doble campeón del mundo junior en pista), el alfasino Héctor Álvarez (Lidl-Trek, bronce en el Europeo sub23), el alteano Jaume Guardeño (Caja Rural, segundo español en la Vuelta Ciclista a España 2025) y leyendas del ciclismo como Dori Ruano (Campeona del Mundo pista 1997), Samu Sánchez (oro olímpico en Pekín 2008), Pepe Recio o el mítico Perico Delgado (ganador del Tour 1988 y dos Vueltas 85 y 89). También participarán Iban Gutiérrez, Manika Benallall, David Domínguez, Ibon Ruiz (Kern Pharma), Sergi Darder (Caja Rural), Nahia Imaz (Massi), Naya Mangas (Zatika Bije), Mario Álvarez y Leyre Almena.

Finalmente, llegará el duelo más mediático del sábado. Un ciclista, cuya identidad no se conocerá hasta la prueba, competirá en dos ruedas contra Miguel Fuster y su coche de rally sobre el óvalo del Critérium Ciclista. Mientras el ciclista completará una vuelta, el Ford Fiesta de Miguel Fuster deberá dar dos vueltas al circuito. Contra lo que muchos lectores puedan presuponer, el año pasado el campeonísimo Mathieu van der Poel y el legendario Alejandro Valverde vencieron al coche.

Gran Fondo rediseñado por Induráin

El domingo 19 de octubre se celebrará el Gran Fondo La Nucía, que en este segundo año presenta un recorrido nuevo, diseñado por Miguel Induráin. Serán 132 kilómetros y 2.275 metros de desnivel positivo acumulado, con salida a las 8:30 horas desde la Ciutat Esportiva Camilo Cano. El trazado incluye ascensos emblemáticos como la Rapelles, Sierra de Aitana y Coll de Rates, este último con un tramo de cronoescalada para que cada participante pueda medir sus fuerzas y buscar su mejor registro.

También habrá opción al Medio Fondo con 56 km + 36 km. Una fiesta para el cicloturista y aficionado al ciclismo que podrán pedalear y compartir reto junto a leyendas del ciclismo como Perico Delgado, Samuel Sánchez o Dori Ruano.

Prueba puntuable en 2026

Esta semana se ha conocido la inclusión del Gran Fondo La Nucía en las UCI Gran Fondo World Series 2026, lo que supondrá un salto cualitativo para la prueba. La edición de 2026 será una de las últimas del calendario mundial, lo que convertirá a La Nucía en una gran final de temporada para ciclistas de todo el mundo que buscarán clasificarse para el Mundial UCI Gran Fondo.