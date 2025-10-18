Villarreal 2-2 Real Betis
Antony rescata al Betis ante el Villarreal con dos goles que valen un punto
EFE
Vila-real
Dos goles del delantero brasileño Antony, el último de ellos en el tiempo añadido, permitieron al Real Betis rescatar un punto (2-2) en su visita a un Villarreal que llegó a dominar el marcador con dos goles de ventaja a 25 minutos para el final.
El empate final hizo justicia al juego desplegado por el conjunto bético, que se apoderó de la posesión, ante un rival que mostró una gran efectividad en ataque y que, pese al mal sabor final del resultado, logra salvar la tercera plaza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Policía detiene a cuatro personas por la agresión a un joven de 18 años tras salir de una discoteca en Alicante
- Cortada la Vía Parque de Alicante por un hundimiento de la calzada
- Seis profesores de la provincia de Alicante, entre los candidatos a mejores docentes de España 2025
- Arroz con costra gigante por una razón especial este sábado en Elche
- ¿Qué pasaría con el tráfico en la calle San Vicente de Alicante si llega a ser peatonal?
- La Universidad de Alicante cierra las puertas a Vito Quiles
- Una plaga de pulgas obliga a cerrar toda la semana la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante
- La jueza envía a prisión por tentativa de homicidio a tres de los cuatro detenidos por pegar a un joven a la salida de una discoteca en Alicante