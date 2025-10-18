El Horneo Eón muere en la orilla y vuelve a caer en el Pitiu

No pudo ser. Ni una espectacular segunda parte del Horneo Eón Alicante fue suficiente para que el conjunto dirigido por Fernando Latorre retome la senda de la victoria en Asobal. El conjunto alicantino cae en el Pitiu por 25 a 27 frente al Recoletas Atlético Valladolid en un gran encuentro. Ambos equipos demostraron intensidad y el partido se decidió en detalles que a la postre decantaron la balanza en favor del conjunto pucelano.

Volvía el mejor balonmano al Pitiu Rochel tres semanas después y lo hacía con el Horneo Eón en busca de su segundo triunfo liguero tras las tres últimas derrotas cosechadas en el campeonato doméstico. El pabellón no presentó su mejor entrada de la temporada, quizás perjudicado por el encuentro del Hércules, pero los fieles no abandonaron a los suyos en ningún momento.

Aarón Gutiérrez lucha desde el suelo. / Jose Navarro

Arrancó el partido y lo hizo con gol del Atlético Valladolid, pero el Horneo Eón no tardaría en darle la vuelta y tomar la voz cantante del partido. El más metido en los instantes iniciales fue Xavi Barreto, que se marchaba hasta los cuatro tantos teniendo un gran peso en el juego ofensivo de los suyos. La intensidad es esencial en un deporte tan dinámico como el balonmano y siendo consciente de ello, Fernando Latorre no dejó de pedir más a sus jugadores durante todo el encuentro. La defensa del Eón se había convertido en un martirio para el Atlético Valladolid, que veía como superar a Roberto Doménech se había convertido en una tarea imposible.

El Pitiu estaba viendo a un equipo coral en el que todos estaban metidos y sumaban, tanto en defensa como en ataque. Un Aarón Gutiérrez estelar ponía a los suyos arriba 7 a 4 en el minuto 12 y fruto de la tensión, el colegiado mostraba tarjeta amarilla a David Pisonero, el técnico del conjunto visitante. Las buenas dinámicas son efímeras y lo que es blanco en cualquier momento se puede volver negro. Así ocurrió en el Pitiu. En el minuto 15 Iván Montoya era excluido dos minutos y eso a la postre se convertiría en un punto de inflexión.

Las tornas se cambiaron y el Atlético Valladolid dio un paso hacia delante, lo que le hizo tomar la iniciativa en el marcador. Sufría el Horneo Eón para ver puerta, las ocasiones desperdiciadas aumentaban y con ello la desesperación de los jugadores y los aficionados. Al descanso el marcador reflejaba un 11-15 favorable a los visitantes. Máxima ventaja del partido y caras largas entre los jugadores del Horneo Eón.

Darko Dimitrievski lanza a portería. / Jose Navarro

Paso por vestuarios para ambos conjuntos con dos dinámicas bien diferentes. Mucho debía mejorar el Eón si quería sacar algo positivo del encuentro. Dicho y hecho. La intensidad del inicio del encuentro volvió y el conjunto alicantino recuperó su mejor nivel. El Pitiu pedía a gritos defensa y los jugadores cumplieron. Gracias a un soberbio James Parker y a un enérgico Javi Rodríguez, el Eón volvía a empatar el partido en el minuto 40. La garra y el compromiso se personificaron en Xavi Barreto, quién después de luchar por el suelo un balón, veía como toda la afición le reconocía el esfuerzo. La grada disfrutaba y los jugadores del Eón, también.

No podía estar más empatado el partido y cuando se empezaban a vislumbrar los minutos finales, el Atlético Valladolid volvió a dar un paso hacia delante. En un minuto marcado por las pérdidas y el acierto visitante, la desventaja volvía a ser de tres tantos, decisiva en la resolución final. Lo intentaron James Parker y Ander Torriko de todas las formas, pero el Eón, precipitado en ataque, estaba viendo como se le escapaba el encuentro. No habría forma de remontar y los visitantes, muy serios durante los 60 minutos, terminarían llevándose el encuentro por 25 a 27.