Del Toro se reta con un World Rally Car en el Critérium de La Nucía

Este sábado, la avenida principal del Estadi Olímpic de La Nucía se ha convertido en un espectacular circuito en el que las estrellas mundiales del ciclismo, el mexicano Isaac Del Toro (UAE), Héctor Álvarez (Lidl-Trek), Perico Delgado, Dori Ruano y Samu Sánchez, entre otros, han protagonizado el Critérium Ciclista de La Nucía 2025 ante los numerosos aficionados presentes en la prueba. El momento estelar de la tarde ha sido el gran triple duelo "coche-bici" que ha enfrentado al piloto de rallye Miguel Fuster contra Isaac del Toro, Samu Sánchez y Perico Delgado y cuya victoria ha sido esta vez para el piloto de rallyes benidormí. Este domingo será el turno del Gran Fondo de La Nucía con más de 1.200 participantes, con un nuevo recorrido diseñado por Miguel Induráin, que en 2026 será prueba puntuable de las UCI Gran Fondo World Series.

Del Toro se enfrenta a Miguel Fuster con su Fiesta World Rally Car. / David Revenga

La jornada ha contado con la presencia de Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Javier Castellar, director del CD Podium y organizador del evento, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También asistió José Enrique Gutiérrez, presidente de la Federació Ciclisme Comunitat Valenciana. El evento fue retransmitido por la televisión autonómica "À Punt" y por diversos canales internacionales suponiendo una gran repercusión mediática para "La Nucía, Ciudad del Deporte".

Exhibición

El Critérium La Nucía ha ofrecido un gran espectáculo a los aficionados presentes en la avenida principal del Estadi Olímpic Camilo Cano. La tarde ha comenzado con el duelo Élite-Leyendas que ha emparejado a Héctor Álvarez y Samuel Sánchez contra Isaac del Toro y Pedro Delgado; la victoria al mejor de 3 vueltas ha sido para la pareja Álvarez-Samu Sánchez. En la prueba de puntuación, el mejor, a 20 vueltas, ha sido el neerlandés del Visma-Lease a Bike, Dylan van Baarle.

El momento estelar de la tarde ha sido el gran duelo que midió al 6 veces campeón de España de Rallye, Miguel Fuster con un Fiesta World Rally Car de última generación, retando a Perico Delgado, Isaac del Toro y Samu Sánchez en tres ocasiones. Aunque lo pusieron muy difícil para Fuster, las victorias fueron para el coche, pero siempre con ajustadísimos finales en el óvalo del Critérium Ciclista. Mientras el ciclista completaba una vuelta, el World Rallye Car (Ford Fiesta) de Miguel Fuster tenía que dar dos.

Dylan Van Baarle, durante la prueba de eliminación. / David Revenga

La tarde la cerró con la prueba de eliminación en la que el pelotón iba eliminando al último corredor en cada vuelta. En la vuelta final quedaron los ciclistas Héctor Álvarez (Lidl Trek) e Isaac del Toro (UAE), quien impuso un fuerte ritmo para llevarse la victoria. Finalmente, se ha realizado la entrega de trofeos a los ganadores de las diferentes pruebas.

Grandes estrellas

El mexicano Isaac del Toro (UAE- Emirates), revelación del ciclismo mundial y segundo el Giro de Italia de este año, ha sido la gran estrella de este Critérium Ciclista que ha hecho las delicias de los espectadores.

También han estado en esta prueba figuras del pelotón internacional como el neerlandés Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike), el benidormense Héctor Álvarez (Lidl-Trek, bronce Europeo sub-23), Sergio Samitier (COFIDIS), Iban Gutiérrez (Cortizo), Joan Bou (Caja Rural), el valenciano Eric Igual (doble campeón del mundo junior en pista), el alteano Jaume Guardeño (Caja Rural, 2º español en la Vuelta Ciclista a España 2025) y leyendas del ciclismo como Dori Ruano (Campeona del Mundo pista 1997), Samu Sánchez (oro olímpico en Pekín 2008) y el mítico Perico Delgado (ganador del Tour 1988 y dos Vueltas 85 y 89).

No pudo participar por lesión la francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease Bike), actual campeona del Tour de Francia, aunque sí que quiso estar presente disfrutando de esta prueba en La Nucía. El Critérium ha permitido que los aficionados al ciclismo puedan acercarse, fotografiarse y conseguir autógrafos de todas estas estrellas de las dos ruedas.