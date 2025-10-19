El descuento y los postes gafan la jornada alicantina en Segunda RFEF

Los equipos alicantinos de Segunda RFEF concluyeron sin victorias por segunda jornada consecutivas, en un fin de semana en el que los descuentos, con derrota del Intercity en el Antonio Solana ante el Tenerife B y empate del Alcoyano en el campo del Atlético Baleares; y los postes, al Orihuela en Los Arcos contra el segundo filial madridista, negaron un mayor caudal de puntos. El Ilicitano, por su parte, sigue sin estar fino de cara a gol, aunque al menos igualó en su visita al Quintanar del Rey.

Derrota del Intercity en el 95

El Intercity sufrió su primera derrota de la temporada al caer en el Antonio Solana en el minuto 95 tras adelantarse en dos ocasiones en el marcador, con dianas de Santamaría y San Emeterio, contrarrestadas por un doblete de Juan Ybarra. En el último suspiro, un cabezazo de Julen Zabalza derrotó a los de Javi Moreno.

Tablas del Alcoyano en el 91

Al Alcoyano se le esfumaron dos puntos en el tiempo de descuento en su visita a Son Malferit. Los de Fran Alcoy dieron primero, antes de la media hora, cuando Rubén Catalá tocaba lo justo para el 0-1, que vio antes del descanso como le anulaban el 0-2. En la reanudación, a base de insistir, el Atlético Baleares acabó empatando en el descuento, tras un mal despeje de Solbes, por mediación de Catalá.

Un Ilicitano sin gol

El filial de Carlos Cuéllar cotiza caro los goles y volvió de tierras conquenses sumando un empate, pero incapaz de ver portería. El primer tiempo estuvo marcado por un Quintanar que quiso empujar y un Ilicitano que dio pausa y con paciencia buscó área local. En la segunda pudo más el respeto entre dos rivales a los que sumar no les desagradaba, algo que confirmaría el final del encuentro.

El poste anula al Orihuela

El segundo filial madridista apretó de inicio y tras poner a prueba a Buigues se adelantó al cuarto de hora por mediación de Carlos. Cuando el primer tiempo agonizaba, Monterde piso área y soltó un golpeo que supuso el empate para los escorpiones. La segunda parte comenzó con un balón al poste de Ángel Sánchez al poste y el 1-2 de los blancos, obra de Jacobo. Los oriolanos se toparon otra vez con el poste acabaron derrotados.