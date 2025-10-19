Fútbol
El exjugador del Hércules Drenthe, ingresado por un derrame cerebral
El futbolista con pasado también en el Real Madrid, de 38 años, sufrió el viernes el percance y su familia pide "tranquilidad y privacidad"
Redacción
Royston Drenthe, exjugador de Hércules y Real Madrid, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.
Según el comunicado del colectivo, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".
El Europeo de 2007
Drenthe, de 38 años, tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar.
Drenthe llegó al Hércules en el verano de 2010, desde el Real Madrid, coincidiendo con el último ascenso herculano a Primera División. El atacante holandés jugó un total de 17 partidos, en los que anotó cuatro goles. Tras ello, Drenthe también ha pasado por Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.
