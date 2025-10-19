El HLA Alicante vende cara su derrota ante Estudiantes

Derrota del Lucentum en el Movistar Arena de Madrid. El conjunto alicantino cuajó un partido soberbio ante Movistar Estudiantes, pero terminó muriendo en la orilla. Con un marcador de 88 a 82, los de Rubén Perelló caen por primera vez esta temporada. No obstante, las sensaciones fueron más que positivas y el equipo dejó claro que está para grandes cosas.

Se estrenaba el Lucentum a domicilio esta temporada tras las dos victorias ante Orense y La Palma en el Pedro Ferrándiz. Los chicos de Rubén Perelló viajaban a Madrid para enfrentarse a uno de los grandes de la categoría, el Movistar Estudiantes, que a su vez, llegaba tras sumar tres victorias en los primeros tres partidos. Duelo de invictos en el Movistar Arena y gran piedra de toque para calibrar el techo real de este HLA.

Las sensaciones y los números estaban siendo sensacionales y como no podría ser de otra manera, el encuentro arrancó con un ritmo vertiginoso. La primera canasta llegó con firma alicantina y la conexión Larsen-Mike Torres se empezó a adueñar del partido nada más arrancar. Nadie fallaba, ni Estudiantes ni HLA Alicante y los ataques triunfaban sobre las defensas.

La intensidad en la pista era elevadísima y la labor de Mendikote era clara, perseguir a Granger allá donde fuese. El vasco era la sombra del base uruguayo, que pese a estar bien defendido, no dejó de sumar para los suyos. Con un espectacular triple de Jordan Walker sobre la bocina cerraba el primer acto. 24-28, HLA arriba y una proyección de más de cien puntos.

El segundo cuarto tampoco decepcionó y la tónica siguió siendo la misma. Una antideportiva, junto a una técnica al banquillo visitante propició una jugada de seis puntos para Movistar Estudiantes, que veía como recaía gran parte de su juego ofensivo en Sasu Salin. El finlandés solo conjugaba el verbo anotar y sumaba de tres en tres. Pese al gran momento local, el HLA no se despegó en ningún momento y demostró que está para grandes cosas este curso.

Partido loco

El partido estaba loco, la igualdad era tremenda y los ataques seguían ganando a las defensas. El Lucentum no estaba en Madrid de paseo y dejó claro que había viajado con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva. Al paso por vestuarios el marcador reflejaba un 50-48 favorable a los locales con todo por decidir.

El primero en anotar tras el descanso fue Mc Gee para el Movistar Estudiantes y posteriormente cogería el testigo Mwema. El belga había entrado al parqué más enchufado que el resto y se echó el equipo a la espalda. El partido era precioso, la intensidad crecía y la tensión se disparaba. Todo igualado en el marcador y Larsen empezó a ganar protagonismo.

Con un clínic de fundamentos, el ex MVP demostró la calidad que atesora con canastas de todos los colores. Se puso por delante Alicante con un 66 a 67, lo que obligaba a Toni Ten a parar el partido. El encuentro del HLA estaba siendo completísimo y la ventaja al final del tercer cuarto era de dos puntos favorable al conjunto alicantino.

Último cuarto

Llegó el último acto y volvió a aparecer Sasu Salin. El arranque del parcial arrancó de la peor manera con la expulsión por faltas de Álex Jordà. Filipovic se destapó como líder de los suyos y junto a Brimah, Estudiantes comenzaba a despegarse en el marcador.

A la postre la diferencia sería imposible de remontar para el HLA, que, pese a ponerse a cuatro a falta de minuto y medio, veía como sus opciones de victoria se esfumaban. Desenlace injusto para un encuentro en el que el Lucentum luchó hasta el final frente a uno de los favoritos. 88-82 en el marcador y a pensar en el Zamora.