El triatleta de la UA David Cantero, plata en las Finales de las Series Mundiales

El triatleta de la Universidad de Alicante (UA) David Cantero ha logrado este domingo la medalla de plata en la prueba élite masculina de las Finales de las Series Mundiales de triatlón que se han celebrado en la ciudad australiana de Wollongong tras una prueba en la que la victoria fue para el local Matthew Hauser.

Hauser fue el claro dominador de la prueba, cruzando el primero el sector de nado y formando parte del grupo de cabeza de siete participantes que lideró tras la bicicleta. Por su parte Cantero salió del agua a 33 segundos del australiano y vio como esa desventaja aumentaba a los 57 segundos tras cruzar la meta con el nutrido grupo perseguidor.

Llegó entonces el tramo a pie y fue allí donde el español protagonizó una espectacular remontada que le llevó hasta el segundo cajón del podio. Así, en el primer parcial ya era décimo a 49 segundos de la cabeza y el en quinto ocupaba la tercera plaza, a solo ocho segundos menos de Hauser pero solo con el italiano Alessio Crociani, a dos, entre medias.

Sánchez Mantecón, 31º

Finalmente solo pudo rebasar a este último, cruzando la meta a 33 segundos de Hauser, quien ganó con una marca de 01:42:42. Por su parte, el otro triatleta de la UA en competición, Roberto Sánchez Mantecón, fue trigésimo primero a cuatro minutos y cincuenta y siete segundos del campeón.

David Cantero cruza la meta en segunda posición / Tommy Zaferes

En categoría élite femenina la victoria fue para la alemana Lisa Tertsch con un registro de 01:56:50, seguida de la italiana Bianca Seregni (01:57:04) y de la francesa Bianca Lombardi (01:57:16). En cuanto a la participación española Anna Godoy fue octava (01:57:49) y Miriam Casillas decimotercera (01:58:43).

Además el equipo español de relevo mixto de paratriatlón en el que participaron Eva Moral, Nil Riudavets y Susana Rodríguez ocupó la cuarta plaza a 27 segundos del bronce que se llevó Brasil. El oro fue para Estados Unidos y la plata para Gran Bretaña.