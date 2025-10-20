Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las hermanas campelleras Mira-Perceval acumulan trofeos con su puntería

Irlanda Mira-Perceval se proclama campeona de Alicante en la categoría dama y Daniela Blue Mira-Perceval en la categoría júnior

Irlanda Mira-Perceval y Daniela Blue Mira-Perceval, tras proclamarse campeonas.

Cada una en su categoría, y ambas sumando puntos hasta proclamarse indiscutibles campeonas de tiro olímpico de a provincia de Alicante.

Irlanda Mira-Perceval, internacional con España, y Daniela Blue Mira-Perceval, becada en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia, han subido a lo más alto de pódium en la modalidad olímpica de pistola aire 10 metros, en las categorías dama y júnior femenino, respectivamente.

En el caso de Daniela Blue, además, logró su mejor marca personal a tan solo cinco días del inicio del Campeonato de España de Jóvenes Promesas, que se celebrará este próximo fin de semana en Murcia.

