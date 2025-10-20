Mumbrú vuelve a casa tras 32 días en el hospital

Álex Mumbrú está por fin en casa. El seleccionador de Alemania recibió el alta el pasado viernes después de estar más de un mes ingresado por pancreatitis. "Me siento mejor. Hoy por fin me voy a casa, ¡no más hospitalización!", escribió el español al diario 'BILD' alemán. Ahora, el técnico seguirá su proceso de recuperación en su domicilio.

Mumbrú ha estado durante más de cuatro semanas hospitalizado en Barcelona. Después del triunfo de la selección alemana en el Eurobasket, regresó a su país natal para recibir tratamiento y recuperarse. Cabe recordar que en más de un partido estuvo dirigiendo al equipo, pero finalmente dio un paso al lado, ya que no se encontraba con fuerzas para estar al frente del banquillo.

Mumbrú, durante el Eurobasket / FIBA

Hasta hace poco más de una semana, todavía no ingería alimentos sólidos y había perdido ya 16 kilos. Durante el Eurobasket, el seleccionador alemán fue trasladado en ambulancia al hospital de Tampere, en Finlandia, antes del partido inaugural. Fue allí donde se le diagnosticó el problema que le ha acompañado durante estas últimas semanas: una pancreatitis.

Un Eurobasket atípico

Ante esta situación, fue Alan Ibrahimagic el que tomó las riendas de la selección de Alemania y lo llevó de victoria en victoria. Mumbrú, mientras tanto, regresó al hotel tras cinco noches en la clínica y optó por regresar en los octavos de final contra Portugal en Riga. Una decisión demasiado precipitada, ya que era evidente que el español no estaba nada bien.

Finalmente, optó por cederle sus funciones a Ibrahimagic, aunque estuvo presente en el banquillo durante los partidos. Una vez que Alemania se alzó con el título, el español se saltó las celebraciones in situ y en Alemania el día siguiente para dedicarse tiempo a él mismo. Su objetivo ahora es el de llegar al partido de clasificación para el Mundial contra Israel el próximo 28 de noviembre.