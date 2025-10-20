Ni Pau ni Marc Gasol, una alicantina apunta a ser el primer nº1 español del draft

La proyección de Awa Fam es meteórica y su techo parece ser el cielo. La santapolera de 19 años saltó a la fama el pasado verano tras cuajar un europeo sensacional y su crecimiento no se ha frenado. Su temporada, hasta el momento, está siguiendo con la misma tónica del Eurobasket y sus actuaciones en el Valencia no están pasando desapercibidas, llegando al punto de ser considerada como el mejor prospecto del próximo draft.

El curso arrancó con el Valencia cayendo frente al Casademont Zaragoza en la final de la Supercopa, sin embargo, las estadísticas individuales de la alicantina fueron más que notables. Terminó el campeonato con una media de 11,5 puntos, 6 rebotes y 1,5 asistencias. En la Euroleague Wowen, el conjunto valenciano ha disputado hasta el momento dos encuentros, con una victoria y una derrota en este arranque.

Awa Fam, durante un calentamiento. / Valencia Basket

La media de Fam en estos dos enfrentamientos ha sido de 12 puntos, 5 rebotes y 1,5 asistencias. Por último, en la competición doméstica, el Valencia suma dos victorias y una derrota con la pívot alicantina sumando una media de 9 puntos, 6,3 rebotes y 1 asistencia.

Fruto de este buen trabajo, Awa Fam fue galardonada en los Premios Nacionales del Deporte. La alicantina recibió el Premio Princesa Leonor, un reconocimiento al o la mejor deportista menor de 18 años. Iyana Martín fue recompensada con el de 2023, mientras que Fam hizo lo propio con el de 2024, tras regresar al Valencia después de estar cedida en el Lointek Gernika.

Draft WNBA

El draft de la WNBA es un proceso anual de selección de jugadoras que busca fomentar la igualdad en la liga teniendo en cuenta las clasificaciones del año anterior. Cuanto peor queda un equipo, más opciones tiene de elegir primero, es decir, se busca que las mejores jugadoras recalen en los peores equipos, para así, fomentar la igualdad. Es por este motivo que Awa Fam podría estar cerca de hacer historia y convertirse en una pionera del baloncesto español, tanto masculino como femenino.

La alicantina apunta a número 1 del draft 2026, algo que la situaría como la primera española en conseguirlo. Hasta el momento, el español drafteado en una posición más alta fue Pau Gasol (tercero) en 2001. Le siguen Ricky Rubio (quinto) en 2009, Albert Miralles (décimo) en 2004 y Fran Vázquez (undécimo) en 2005.

Todos los españoles y españolas drafteados en la NBA y WNBA. / INFORMACIÓN

En el apartado femenino, el pick más alto hasta el momento recae en Raquel Carrera (15ª) en 2021, por delante de Astou Ndour (16ª) en 2014, Leticia Romero (16ª) en 2017 y Helena Pueyo (22ª) en 2024. Además, solo tres jugadoras no estadounidenses han sido primeras en el draft de la WNBA, la polaca Margo Dydek (1998), la belga Ann Wauters (2000) y la australiana Lauren Jackson (2001).

La pívot alicantina es, para muchos portales y páginas especializadas, la mayor candidata a ser drafteada en el número uno del draft 2026. Así lo refleja The Next Hoops, algo que le haría recalar en Dallas Wings junto a Pagie Bueckers, la próxima rookie de la temporada y una jugadora destinada a marcar historia.

Awa Fam se lamenta durante el último Eurobasket. / EFE

El medio estadounidense define a la jugadora española como "una rara combinación de atletismo, fuerza y habilidad para su tamaño". Siguiendo con sus puntos fuertes, también destacan positivamente su capacidad de mejorar en las diferentes áreas del juego y la califican como "el mejor prospecto de pívot pasador en la historia del baloncesto femenino".

Awa Fam es, para The Next Hoops, gran defensora en el poste, explosiva al recibir el balón y gran reboteadora en ambos lados de la cancha. Además, es comparada con A’ja Wilson pese a su falta de tiro. En el plano masculino se le relaciona con la mejor figura del baloncesto español, Pau Gasol. Un reflejo del potencial de la jugadora alicantina.

Dallas Wings

CBS Sports, otro portal estadounidense, sitúa también a Awa Fam en Dallas Wings. El conjunto texano no tuvo a ninguna jugadora con más de seis rebotes y un tapón por partido, por lo que necesitan desesperadamente una estrella en la zona que pueda acompañar a Paige Bueckers. De esta forma superaría a Lauren Betts, Olivia Miles y Azzi Fudd en el draft.

Destacan en la alicantina su brutal actuación frente a Francia en el Eurobasket y opinan que "las jugadoras interiores atléticas y versátiles capaces de generar jugadas con el balón en las manos son el presente y futuro de la liga".

Draft Room sitúa a Awa Fam en el número tres del draft por detrás de Lauren Betts y Olivia Miles, recalando en Seattle Storm. Bleacherreport, uno de los portales estadounidenses más famosos en el ámbito del baloncesto, posiciona a la alicantina como el próximo pick 2. De esta forma, Fam sería jugadora de Minnesota Lynx la próxima temporada, pero destacan que no sorprendería si terminase siendo el número uno.