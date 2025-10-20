El TSJM ratifica la nulidad de los 'parkings' del Bernabéu y da la razón a los vecinos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid C.F., y ha ratificado la nulidad de la concesión para las obras de construcción de dos parkings junto al estadio Santiago Bernabéu. La decisión respalda a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que denunció diversas irregularidades en el proceso de adjudicación.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, confirma el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, que ya anuló hace un año y medio el acuerdo de la Junta de Gobierno municipal que autorizaba el contrato de concesión de obra para los aparcamientos situados en el Paseo de la Castellana-Bernabéu y la calle Padre Damián.

El TSJM avala los argumentos vecinales: infracción del PGOU y falta de transparencia

Los vecinos fundamentaron su recurso en varias irregularidades: una posible infracción del procedimiento legal en la concesión, el incumplimiento de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en cuanto al uso de garajes y aparcamientos, y la omisión de la evaluación de impacto ambiental. También señalaron la ausencia de un estudio de seguridad específico para el túnel proyectado bajo el estadio.

Además, denunciaron la "opacidad del procedimiento", mientras que el Ayuntamiento defendía la inadmisibilidad del recurso por tratarse de un "acto de trámite no cualificado" y por una supuesta "falta de legitimación activa" de la asociación vecinal. No obstante, la magistrada del caso reconoció a la asociación como parte interesada, otorgándole plena legitimación para recurrir.

Falta de estudio de tráfico y alteraciones sin audiencia pública

La sentencia destaca que tanto el estudio de viabilidad presentado por el Real Madrid como el posterior estudio económico-financiero elaborado por la Administración sufrieron una "alteración significativa" tras el periodo de información pública, sin que esas modificaciones se sometieran nuevamente a audiencia ciudadana.

El tribunal también subraya que no se presentaron pruebas que acreditaran los parámetros utilizados en los cálculos de tráfico, ni un estudio de transporte completo. Los análisis aportados se basaban únicamente en simulaciones de una hora punta de un día tipo, sin tener en cuenta eventos masivos en el estadio.

En consecuencia, el TSJM concluye que el Ayuntamiento no ha demostrado que la construcción de los dos aparcamientos —uno de ellos con conexión directa al parking del Bernabéu— responda a una finalidad de interés público general conforme al Planeamiento Urbanístico y al Plan Especial aplicable.