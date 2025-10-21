Tenis
La alicantina Charo Esquiva disputa las finales del circuito ITF júnior
La deportista de Bigastro debuta en el torneo entre las mejores jóvenes del mundo
Este miércoles, a las 11:30 horas local en China (5:30 horas de España penínsular) la tenista alicantina Charo Esquiva debuta en las finales del circuito mundial júnior ITF (Federación Internacional de Tenis, en sus siglas en inglés) que se celebra durante esta semana en la ciudad china de Chengdu.
El torneo reúne a las ocho mejores clasificadas del circuito mundial ITF júnior, entre las que se encuentran, además de Esquiva, la campeona del US Open, la belga Jeline Vandromme; la campeona de Wimbledon, la eslovaca Mia Pohankova; la subcampeona del Open de Australia, la estadounidense Kristina Penickova; y la subcampeona de Roland Garros, la británica Hannah Klugman.
Charo Esquiva, deportista patrocinada por TM Grupo Inmobilario, ha quedado encuadrada en el grupo A, donde jugará hoy contra Jeline Vandromme, mañana ante Kristina Penickova y el viernes se medirá a Julia Stusek.
Las dos primeras clasificadas de cada grupo se meten a semifinales, quedando para sábado y domingo la definición del torneo, que se presenta como el broche a la temporada 2025 de Esquiva; en un torneo en el que se tienen en cuenta sets y juegos ganados en caso de empate.
