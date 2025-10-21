Ander Torriko anota con el Horneo Eón un gol para la historia

La Liga NEXUS Energía Asobal ha alcanzado durante la disputa de la 6ª jornada la cifra de 450.000 goles anotados a lo largo de su historia, ampliando el relato y dimensión de la élite del balonmano masculino español de clubes. Ander Torriko firmó el tanto durante el partido que disputó su Horneo Eón Alicante ante Recoletas At. Valladolid, en el minuto 23:01 (gol número 20 de los locales, que en ese momento perdían 20-22) ante la afición del Pitiu Rochel.

El primera línea ha escrito su nombre en una página marcada por los récords y talentos ilustres de la historia de Asobal, testigo de cientos de grandes historias que han contribuido a construir su legado.

La historia de los 450.000 goles de la ASOBAL. / INFORMACIÓN

El gol 450.000 se suma así a esta línea de tiempo que narra la evolución de una de las competiciones más sólidas y longevas del deporte español.

Los números de Ander

Con este gol ya histórico para la Liga NEXUS Energía ASOBAL y para el Horneo Eón Alicante, Ander Torriko sigue haciendo historia con este escudo. Ya la temporada se convirtió en el máximo anotador de la División de Honor Plata Masculina con 205 goles, entre ellos y el, ya también histórico, tanto frente a ID Energy Caserío Ciudad Real que acercaba aún más al equipo al ascenso a ASOBAL.

Olfato goleador que no ha cambiado este nuevo curso ya que el de Zumaia es el segundo máximo anotador de la liga con 43 tantos. Números que le han llevado a estar en 2 ocasiones en el 7 ideal de la jornada.

La historia en 450.000 goles