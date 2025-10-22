Las claves del fracaso del 'Plan Miami' de Tebas: de la presión de Florentino y la AFE al papel de Relevent

Nadie en el fútbol español tiene pruebas, pero tampoco dudas. En las horas posteriores a que la promotora Relevent cancelara el ya anunciado Villarreal-Barça en Miami, un fracaso mayúsculo para LaLiga de Javier Tebas, las miradas apuntaban al palco presidencial del Real Madrid. "Quien se piense que Florentino no es uno de los responsables, si no el principal de ellos, de que se cancele lo de Miami, o es muy inocente, o no sabe cómo funciona esto", señalaban este miércoles desde un club de Primera, a modo de ejemplo.

Las "incertidumbres" apuntadas por Relevent para justificar la cancelación del proyecto tenían diversos padres. AFE, a partir de los capitanes de Primera, había declarado la guerra a la iniciativa, más después de la censura televisiva de LaLiga a su parón de 15 segundos, y en algunos mentideros comenzaba a barruntarse la posibilidad de que se convocara una huelga para esa jornada del 20 y 21 de diciembre. Por su parte, Concacaf, la confederación norteamericana, presionaba para desautorizar el partido en su territorio si no lo dirigía un árbitro de su confederación, algo a lo que la RFEF, implicada en el proyecto, se negaba.

El Real Madrid, a la guerra contra el 'Plan Miami'

Pero ninguna presión como la del Real Madrid, que en 24 horas sacó a la palestra a sus dos capitanes, Dani Carvajal y Thibaut Courtois, para cargar contra el evento ("adultera la competición", fue el mensaje fuerza), mientras desde los despachos se enviaba un segundo escrito formal al Gobierno para que paralizara el encuentro. El CSD todavía estaba en fase de estudio sobre si tenía competencias o no para frenar el partido de Miami y, en caso de tenerlas, si iba a intervenir o no. Pero la duda para Relevent quedaba sembrada.

PI STUDIO

Demasiados cabos sueltos para que la promotora estadounidense diera inicio, ayer mismo, a la preventa de entradas para el partido, provocando que la decisión de cancelarlo se precipitara durante la tarde, sin apenas margen de maniobra para gestionar el anuncio. El Villarreal, uno de los clubes implicados, tuvo constancia de la decisión menos de una hora antes de que fuera anunciada, mientras su partido contra el Manchester City estaba a punto de arrancar. Unos tiempos, por otra parte, que han provocado una profunda indignación en el club que preside Fernando Roig. El Barça, que dijo “respetar”, “acatar” y a su vez “lamentar” la decisión, abandonaba Montjuïc en esos momentos tras ganar al Olympiacos.

Tebas apunta a Florentino

"Se apela a la 'integridad de la competición' desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva", se desahogaba Tebas de madrugada en su cuenta de ‘X’, señalando al Real Madrid y a su presidente sin necesidad de mencionarles.

Desde el club blanco, enseguida se trasladaba una valoración que concedía el mérito de la cancelación del partido a la presión ejercida por los futbolistas de Primera División, incluidos los de los dos clubes implicados, Barça y Villarreal. Sin esconder, claro está, su satisfacción por el fracaso del proyecto tras la decisión tomada por Relevent.

La relación Relevent-Real Madrid

Ocurre que la promotora del partido y el Real Madrid no son, ni muchos menos, unos desconocidos. El club blanco fue actor principal del primer gran proyecto de Relevent, la International Champions Cup, la competición amistosa que cada verano llevaba a EEUU partidos entre los grandes clubes del mundo. El Madrid, de hecho, ganó en 2013 la edición inaugural de un torneo que en 2017 acogió, precisamente en el Hard Rock Stadium de Miami, el segundo clásico de la historia jugado fuera de España, tras uno disputado en Venezuela en 1982. El club blanco participó en todas las ediciones de un evento que murió tras la pandemia.

Stephen Ross, magnate estadounidense dueño de Relevent. / Doug Murray / AP

Stephen Ross, dueño de Relevent, es también uno de los máximos responsables de que el Bernabéu acoja el próximo mes un partido de la NFL en el Bernabéu, un evento que, según publicó ‘As’, reportará unos 25 millones de euros a las arcas blancas. Los Miami Dolphins, otra de las propiedades del magnate estadounidense, serán quienes ejerzan de locales en ese encuentro ante los Washington Commanders. Los intereses deportivos de Ross en Madrid también llegan al Masters 1000 de tenis, del que es propietario indirecto, y el Gran Premio de Fórmula 1, al que ha estado asesorando, por su experiencia como promotor del de Miami, señalando siempre como gran referencia del proyecto madrileño que se estrenará en 2026.

No todos los intereses de Real Madrid y Relevent son coincidentes, eso sí. Además de tener una alianza con LaLiga de su archienemigo Tebas desde 2018, la promotora también es el agente comercializador de los derechos de la Champions, un encargo que recibió de la UEFA y la EFC (antigua ECA), y que atenta directamente contra el proyecto de la Superliga que ya solo sostiene Florentino Pérez. En esta ocasión, sin embargo, Relevent ha hecho lo que el Madrid deseaba. Haya tenido influencia o no en la decisión. Todos creen que sí.