Atletismo
Sánchez entrega la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la marchadora María Pérez
La campeona mundial de 20 y 35 kilómetros marcha fue reconocida en Moncloa por sus logros y por consolidarse como referente del atletismo español
Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado este miércoles la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la atleta granadina María Pérez García, que el pasado septiembre conquistó sendas medallas de oro mundialistas en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha.
Doble oro mundial y símbolo del atletismo español
Durante un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el jefe del Ejecutivo destacó la trayectoria de la deportista de Orce (Granada), convertida en referente del atletismo español y en un ejemplo de perseverancia y excelencia. Pérez fue Hija Predilecta de la Provincia de Granada hace apenas unas semanas, un reconocimiento que se suma a este nuevo galardón estatal.
Una dominadora de la marcha
En el Campeonato del Mundo de atletismo disputado en Tokio (Japón) el pasado mes de septiembre, María Pérez volvió a firmar una gesta histórica al proclamarse campeona en los 20 kilómetros marcha, apenas una semana después de haberse adjudicado el oro en los 35 kilómetros. Un doblete que repite la hazaña lograda en Budapest 2023, consolidándola como una de las grandes figuras del deporte español contemporáneo. Además, en los Juegos Olímpicos de París 2024 sumó a su palmarés una medalla de oro en el relevo mixto de marcha y una medalla de plata en los 20 kilómetros, confirmando su dominio internacional en la disciplina.
El elogio de Sánchez
Sánchez subrayó que el ejemplo de la marchadora "representa los valores del esfuerzo, la constancia y el talento que identifican al deporte español".
