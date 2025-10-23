Ratiu salva al Rayo en el tiempo de descuento ante el Hacken sueco

El Rayo Vallecano, con un gol del rumano Andrei Ratiu de penalti en el minuto doce del tiempo añadido de la segunda parte, logró salvar un punto en Gotemburgo ante el Hacken sueco, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia, en un duelo en el que los locales tuvieron las mejores ocasiones para ganar.

El Rayo Vallecano sufrió mucho ante el Hacken sueco, que fue muy superior durante todo el partido y supo, con tantos de Julius Lindberg e Isak Brusberg, dar la vuelta al marcador tras el gol inicial de Álvaro García a los quince minutos.

Iñigo Pérez revolucionó su once para este partido y, respecto al último encuentro liguero frente al Levante, introdujo nueve novedades, repitiendo solo el portero argentino Augusto Batalla y el central francés Florian Lejeune.

El frío y la lluvia dotaron de un ambiente plomizo el día en Gotermburgo y el Rayo pareció contagiarse de la situación porque en la primera parte fue un equipo irreconocible, jugando a merced de su rival, con poca intensidad y viéndose superado en todos los duelos, tanto tácticos como físicos.

A los cuatro minutos el Hacken pudo marcar. Pathé Ciss dio un mal pase hacía atrás, cayó al suelo su compañero Jozhua Vertrouwd, que no pudo quedarse el balón, y el finlandés Adrian Svanbeck lo recuperó. Inició la carrera y, en el mano a mano con Batalla, lanzó un disparo por bajo que se marchó rozando su poste izquierdo.

Esa acción no supuso un toque de atención para el Rayo, que poco después tuvo otro susto tras un error de Iván Balliu que acabó salvando Lejeune, que solo un minuto después celebró junto a sus compañeros el primer gol de su equipo. Fue tras una buena jugada por la banda derecha que acabó con un centro al corazón del área de Sergio Camello que recogió Álvaro García para marcar sin oposición ante Etrit Berisha.

A partir de ese instante el Rayo dio sensación de ser incapaz de controlar los ritmos del partido y toda la iniciativa ofensiva recayó en el Hacken, que fue acumulando llegadas hasta que a los 41 minutos, tras una jugada individual, Julius Lindberg logró igualar la contienda con un disparo por bajo que hizo imposible la estirada de Batalla.

La amarilla de la primera mitad y la falta, fruto de la desesperación, justo antes del descanso, que casi le cuesta la expulsión, obligaron a Iñigo Pérez a retirar al argentino al descanso para dar entrada a Jorge de Frutos, con él que el equipo no mejoró sus prestaciones ofensivas.

El dominio del Hacken siguió en la segunda parte y, a los diez minutos, terminó de dar la vuelta al marcador con un tanto de Isak Brusberg, que remató en el segundo palo un centro cruzado desde la derecha de Lindberg, que recibió solo y tuvo tiempo para pensar dónde poner el esférico.

El Rayo, contagiado del gélido ambiente, recibió ese segundo gol como un mazazo y solo comenzó a mejorar a raíz de la entrada de Fran Pérez, Pedro Díaz y el brasileño Alemao, que dieron otro aire al equipo conscientes de que la única opción era irse decididamente al ataque para igualar la contienda.

La ocasión más clara para igualar el resultado la tuvo el extremo izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, que mandó un disparo al poste y lamentó su suerte con los brazos en alto, en una metáfora de lo que fue el partido de su equipo, sin suerte pero tampoco sin ideas para superar a su rival.

El Rayo lo intentó hasta el final y encontró premio a esa insistencia tardía en el tiempo añadido, cuando Álvaro García fue derribado dentro del área y, tras uno minutos de duda, el árbitro decidió revisar la jugada en el VAR. Desde los once metros, Andrei Ratiu no falló y dio un punto al equipo madrileño en el minuto 102.