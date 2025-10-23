Tenis
200 tenistas junior disputan el torneo David Ferrer en La Nucia
La competición, con deportistas de 20 países, celebra sus finales este viernes y sábado
Un total de 200 tenistas procedentes de 20 países han participado durante toda esta semana en el torneo Internacional Junior David Ferrer (categoría J60) que se celebra en la Academia Tenis Ferrer de La Nucia. La competición, iniciada el pasado sábado con las rondas clasificatorias, reúne cuadros masculinos, femeninos y de dobles.
Organizado por el World Tennis Tour Junior, la Real Federación Española de Tenis y la Academia Tenis Ferrer, con apoyo de la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía, el torneo otorga puntos para el ranking ITF Junior. Hasta ayer se desarrollaron los cuadros eliminatorios y las finales se disputarán este viernes en dobles y el sábado en individuales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Hércules CF - Atlético de Madrid B
- La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades