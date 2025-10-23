200 tenistas junior disputan el torneo David Ferrer en La Nucia

Un total de 200 tenistas procedentes de 20 países han participado durante toda esta semana en el torneo Internacional Junior David Ferrer (categoría J60) que se celebra en la Academia Tenis Ferrer de La Nucia. La competición, iniciada el pasado sábado con las rondas clasificatorias, reúne cuadros masculinos, femeninos y de dobles.

Organizado por el World Tennis Tour Junior, la Real Federación Española de Tenis y la Academia Tenis Ferrer, con apoyo de la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía, el torneo otorga puntos para el ranking ITF Junior. Hasta ayer se desarrollaron los cuadros eliminatorios y las finales se disputarán este viernes en dobles y el sábado en individuales.