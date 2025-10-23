Falu Quirelli, entrenador del Huesitos: «Competir al máximo nivel en una ciudad pequeña tiene un mérito enorme»

Es una pieza fundamental en el engranaje del club de rugby vilero. En sus manos tiene un proyecto ambicioso que de momento marcha cuarto en la máxima categoría. Siempre con los pies en el suelo, no se marca objetivos a largo plazo.

El Huesitos La Vila se ha convertido en una de las revelaciones de la máxima competición nacional de rugby con un gran arranque con dos victorias en tres partidos. El domingo se enfrenta al Recoletas Burgos, segundo clasificado. Cuarto contra segundo en el Pantano...

Hemos tenido una semana de descanso y nos ha venido muy bien para recuperar a jugadores lesionados. Nos espera un rival durísimo y solo nos vale estar al cien por cien para tener posibilidades de luchar por la victoria.

¿Esperaba un inicio de temporada con tan buenos resultados?

La verdad que no nos pusimos ningún objetivo cuando empezamos porque siempre digo que el objetivo debe ser jugar cada vez mejor e ir de menos a más. Yo creo que lo estamos consiguiendo pero hay que ser exigentes porque se trata de una competición muy dura. Nos hubiera gustado comenzar mejor ante el Ordizia en el primer partido pero no pudimos ganar pese a realizar un buen partido. Esto es un largo proceso para llegar dónde queremos llegar, pero vamos por el buen camino y la plantilla está entendiendo cuál es nuestra filosofía.

El partido ante el Burgos es de máxima exigencia...

Estamos todavía en el inicio de la competición. Jugamos ante un equipo durísimo que pelea mucho, es muy físico y tiene buenos delanteros y línea de tres cuartos. Va a ser vital la defensa, correr mucho y no dejar que ellos estén cómodos en ataque porque podemos pasarlo mal.

Falu da instrucciones junto al olímpico Javier Carrión, encargado de la preparación física del equipo. / INFORMACION

Lo positivo es que cada vez acude más gente al estadio de el Pantano...

A los jugadores les encanta jugar en casa porque se sienten muy arropados. La gente se está empezando a ilusionar con el equipo y se nota en el apoyo que recibimos. Espero que este domingo acuda mucha gente porque se van a divertir con un partido que promete mucha emoción. Yo creo que va a ser una gran temporada, pero queremos ir paso a paso porque esto no ha hecho más que empezar.

¿Qué ha cambiado en este equipo respecto al de la temporada pasada?

La base es la misma aunque con importantes ajustes en algunas posiciones. Tenemos más experiencia y eso se nota en el campo. Hemos hecho movimientos importantes pero todo forma parte de un proceso largo. Se trata de consolidarnos y de ir mejorando cada día.

Nunca habla de objetivos...

No me gusta hablar de marcarnos metas a largo plazo. El objetivo debe ser mejorar y hacer un rugby cada vez mejor. Tenemos que tener cada día un mayor rendimiento. No podemos marcarnos objetivos porque luego hay muchas circunstancias externas como lesiones que no puedes controlar. Lo importante es el trabajo diario y la constancia para aspirar a lo que te propongas.

La permanencia en la categoría es vital...

Yo creo que podemos aspirar a luchar por algo más porque equipo tenemos pero hay que ir paso a paso y lo primero es el partido ante el Burgos de este domingo. Quiero destacar el esfuerzo del club por darnos los recursos suficientes para poder competir al máximo nivel con un staff y unos jugadores de gran nivel.

El olímpico Javier Carrión y Nano, entre otros componentes de su staff, reciben grandes elogios...

Es un privilegio poder trabajar con ellos. Dispongo de un staff de alto nivel que nos demuestra la importancia del trabajo en equipo. Es un apoyo fundamental para poder trabajar en el día a día. Nos compenetramos muy bien y trabajamos para sacar el máximo rendimiento a la plantilla.

¿Qué puede decir de la base?

Se está realizando un gran trabajo en la cantera porque sabemos que es fundamental para el club. La academia y las escuelas son vitales para nosotros. Queremos sumar cuantos más niños y niñas mejor y estoy contento con el esfuerzo del club por tratar de mejorar.

El club tiene un S23 de gran rendimiento...

Y no es fácil en una ciudad tan pequeña contar con dos equipos que compitan a nivel nacional con todo el gasto que ello supone. Pero el club hace un gran esfuerzo a todos los niveles para mantener dos equipos peleando al máximo nivel aparte de toda la cantera.