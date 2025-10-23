El Rallye La Nucía Mediterráneo tendrá una jornada de test en Busot

La organización del 31 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca ha anunciado que el 4 de noviembre realizará un Test Day en Busot. Tras el éxito que tuvo en las últimas ediciones el Test Day, y que tuvo como escenario un tramo en las inmediaciones de Busot, más concretamente, en el tramo Busot-Cabrafic (5,64 kilómetros), este año se vuelve a repetir en el mismo trazado.

El municipio de Busot, a través de su alcalde, Alejandro Morant y el concejal de deportes, Jorge Moll, ha suscrito un convenio de colaboración con el organizador del Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca, el Automóvil Club AIA, representado por su presidente, Vicente Cabanes, que de este modo refrenda su apoyo a la prueba que desarrollará su actividad entre el 4 y el 8 noviembre y que sirve para dinamizar los pueblos del interior de la provincia de Alicante.

Jornaa de preparación

El Test Day tendrá lugar el 4 de noviembre en horario de 8:00 a 13:00 horas y desde las 14:00 hasta las 19:30. En estos tramos de test, los equipos inscritos tendrán oportunidad de afinar la mecánica de los vehículos de cara a la cita del Campeonato de España. Está previsto, tal y como ocurrió el pasado año, que se establezcan distintos puntos de control a lo largo del recorrido para la toma de tiempos, a disposición de los vehículos interesados y que no se harán públicos, pero que servirán a los equipos participantes para ir tomando sus propias referencias y realizar pruebas de ajuste de motor, suspensiones o reglajes.

El 31 Rallye La Nucía Mediterráneo Trofeo Costa Blanca es una prueba que organiza el Automóvil Club AIA y que tendrá su sede en La Nucia, recorriendo más de 30 municipios de las marinas y la montaña alicantina. La Ceremonia de Salida de la prueba tendrá lugar en la tarde noche del jueves 6 de noviembre en La Nucía, más concretamente en el Auditori de las Nits, a partir de las 20:00 horas.