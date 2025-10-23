Balonmano
Roberto Domenech, portero del Horneo Eón: "Nos merecemos ya la victoria y no va a tardar en llegar"
El guardameta alicantino confía en que "con un poco de suerte y una buena actuación" pondrán fin a la mala racha de cuatro jornadas sin ganar este sábado contra el Villa de Aranda
El Horneo Eón Alicante ocupa la difícil posición de colista en Asobal, con otro reto este sábado en la pista del Tubos Aranda Villa de Aranda. Para el guardameta alicantino Roberto Domenech se trata, “como todos lo de esta liga” de un partido “complicado”. En especial “en una pista en la que aprieta mucho la afición”.
“Va a costar, pero si logramos hacer nuestro juego y meternos en partido creo que podemos estar ahí hasta el final y, con un poco de suerte y una buena actuación, podemos ganar”, reconoce el portero del Eón. Con solo dos puntos en la clasificación, el conjunto dirigido por Fernando Latorre se halla contra las cuerdas, urgido de una victoria que enmiende este mal arranque y ate algún lazo con la posibilidad de la permanencia, que se complica con cada derrota.
El joven portero alicantino, que regresó a su ciudad este verano para sumarse a las filas de Horneo Eón, considera que la clave pasa por “seguir con la defensa como contra Valladolid, que el equipo estuvo muy bien en esa faceta”. En el partido del pasado sábado los dos puntos se escaparon apenas por dos goles del conjunto visitante.
Más certeros en ambas porterías
Por otra parte, Domenech valora lo que hay que mejorar para, esta vez sí, garantizar la victoria: "Colaborar más en ataque, que tuvimos bastantes fallos de cara a gol y, en nuestra portería sacar alguna bola más. Con eso deberíamos de poder ganar". El rival de este sábado, el Villa de Aranda, no anda tampoco muy sobrado de puntos en la undécima posición y enlaza dos derrotas seguidas, pero aprovechará la baza de regresar a casa para resarcirse ante el Eón.
En cuanto a sus compañeros, el portero reconoce que “están motivados” y lanza un mensaje de optimismo: “Llevamos varios partidos que no llega la victoria, pero estamos motivados y trabajando bien. Con lo bien que estamos entrenando creo que nos merecemos ya la victoria y no va a tardar en llegar”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Hércules CF - Atlético de Madrid B
- La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
- Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
- El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión