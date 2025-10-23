Roberto Domenech, portero del Horneo Eón: "Nos merecemos ya la victoria y no va a tardar en llegar"

El Horneo Eón Alicante ocupa la difícil posición de colista en Asobal, con otro reto este sábado en la pista del Tubos Aranda Villa de Aranda. Para el guardameta alicantino Roberto Domenech se trata, “como todos lo de esta liga” de un partido “complicado”. En especial “en una pista en la que aprieta mucho la afición”.

“Va a costar, pero si logramos hacer nuestro juego y meternos en partido creo que podemos estar ahí hasta el final y, con un poco de suerte y una buena actuación, podemos ganar”, reconoce el portero del Eón. Con solo dos puntos en la clasificación, el conjunto dirigido por Fernando Latorre se halla contra las cuerdas, urgido de una victoria que enmiende este mal arranque y ate algún lazo con la posibilidad de la permanencia, que se complica con cada derrota.

El joven portero alicantino, que regresó a su ciudad este verano para sumarse a las filas de Horneo Eón, considera que la clave pasa por “seguir con la defensa como contra Valladolid, que el equipo estuvo muy bien en esa faceta”. En el partido del pasado sábado los dos puntos se escaparon apenas por dos goles del conjunto visitante.

Más certeros en ambas porterías

Por otra parte, Domenech valora lo que hay que mejorar para, esta vez sí, garantizar la victoria: "Colaborar más en ataque, que tuvimos bastantes fallos de cara a gol y, en nuestra portería sacar alguna bola más. Con eso deberíamos de poder ganar". El rival de este sábado, el Villa de Aranda, no anda tampoco muy sobrado de puntos en la undécima posición y enlaza dos derrotas seguidas, pero aprovechará la baza de regresar a casa para resarcirse ante el Eón.

En cuanto a sus compañeros, el portero reconoce que “están motivados” y lanza un mensaje de optimismo: “Llevamos varios partidos que no llega la victoria, pero estamos motivados y trabajando bien. Con lo bien que estamos entrenando creo que nos merecemos ya la victoria y no va a tardar en llegar”.