El Servigroup Benidorm debuta en la Superliga Masculina este sábado ante el CV Melilla

El Palau d’Esports l’Illa de Benidorm se vestirá de gala este sábado 25 de octubre para vivir un momento histórico: el debut del Servigroup Benidorm en la Superliga Masculina de Voleibol, máxima categoría nacional. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la competición, se disputará a las 17:00 horas, enfrentando al conjunto benidormense con el CV Melilla, en lo que promete ser una cita inolvidable para la ciudad y para todo el voleibol alicantino.

Tras meses de intensa preparación y una pretemporada en la que el equipo ha ido consolidando su juego bajo las órdenes del técnico brasileño Adriano Elías Lamb, el Servigroup Benidorm afronta este estreno con la moral en alto, la plantilla al completo y la ilusión de toda una ciudad detrás.

El club ha trabajado durante las últimas semanas en los preparativos del Palau para acoger un encuentro que se espera multitudinario. Con más de 300 abonados, la cantera al completo —más de 350 jugadores y jugadoras— y cientos de familias que arroparán al equipo desde las gradas, el ambiente será inmejorable para vivir una jornada histórica.

Enfrente estará un rival con experiencia y recorrido en la élite. El CV Melilla, dirigido por Salim Abdelkader, afronta su undécima temporada consecutiva en Superliga. El conjunto melillense llega tras completar una exigente pretemporada con cuatro victorias y cuatro derrotas, destacando su último test ante ConectaBalear C.V. Manacor, donde cayó por 3-1 dejando muy buenas sensaciones en defensa y cohesión colectiva. En su palmarés reciente figuran títulos tan importantes como la Copa del Rey 2022 y la Supercopa de España 2022, lo que refleja la exigencia del duelo que espera al conjunto benidormense.

Máxima ilusión

Elías Lamb se muestra ilusionado por este debut: “El equipo llega con una ilusión enorme por este debut. Hemos trabajado muy duro durante la pretemporada y ahora llega el momento de disfrutar y calibrar el nivel que podemos ofrecer. Tenemos a toda la plantilla disponible y eso es una gran noticia para nosotros”. “Sabemos que el partido será muy complicado. Melilla es un rival con mucha experiencia y con jugadores de gran nivel, pero nosotros saldremos con toda la energía y el apoyo de nuestra afición, que será clave en este estreno histórico”, añadió Lamb.

Superliga 2 femenina

Por su parte, el Servigroup Playas de Benidorm afronta este sábado una nueva cita con la Superliga 2 Femenina (Grupo C), recibiendo al CV Emalsa Gran Canaria en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, en un encuentro que comenzará a las 19:30 horas, justo a continuación del partido del equipo masculino de Superliga.

El conjunto dirigido por Noelia Santacreu atraviesa un excelente momento de forma, tras encadenar dos victorias consecutivas y haber sumado puntos en las tres jornadas disputadas que le han llevado a ocupar la cuarta plaza de la clasificación con 6 puntos, una dinámica en constante crecimiento que le sitúan muy cerca de las plazas que dan acceso a la Copa Princesa y a la Fase de Ascenso.

En lo deportivo, el Servigroup Playas de Benidorm ha mostrado una gran evolución tanto en defensa como en ataque. La líbero Andrea Expósito se ha consolidado como una de las jugadoras más destacadas del campeonato en su posición, liderando una línea defensiva sólida y muy equilibrada. En ataque, la aportación coral de jugadoras como Marta Ruano, Sofía Gasé, Giulia Giannetti, Paula Morón e Inés Laguía ha permitido al equipo disponer de múltiples recursos ofensivos, convirtiéndose en un bloque cada vez más compacto y competitivo.

La entrenadora Noelia Santacreu destacó la buena dinámica del grupo y la importancia de mantener la concentración ante un rival exigente: “El equipo está en un gran momento, muy animado y con la moral por las nubes tras las dos últimas victorias. Estamos trabajando muy bien, sin lesiones, y eso nos permite mantener una base sólida. Pero quiero destacar el gran trabajo de todo el grupo, todas las jugadoras están entrenando muy bien y listas para aportar cuando se las necesita. El Emalsa Gran Canaria llega herido tras perder 0-3 en casa, aunque con sets muy ajustados. Seguro que querrán recomponerse y será un partido muy duro e intenso. Tendremos que mantener nuestra concentración y ritmo de juego para seguir en esta línea positiva.”

Se espera una gran afluencia de público para vivir una jornada completa de voleibol y animar a ambos conjuntos benidormenses.