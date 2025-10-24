Club Náutico de Santa Pola: bronce europeo en remo y grandes resultados en el Europeo

El Club Náutico de Santa Pola (CNSP) sigue acumulando logros, demostrando que su nombre pesa en el panorama deportivo internacional. Dos de sus disciplinas estrella —remo y windsurf— han firmado resultados destacados en los recientes campeonatos europeos.

Por un lado, Xavier Torres Montoro, remero del CNSP, ha conquistado junto a Elia Jordá Climent (Club de Mar Clot de l’Illot, El Campello) la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Beach Sprint, celebrado en Turquía. Por otro, los jóvenes regatistas Enrique Parres y Gonzalo Ruiz han arrancado con fuerza el Europeo iQFOiL Youth & Junior 2025 en Cerdeña, situándose entre los mejores de la categoría U17.

Dos grandes noticias que confirman el excelente momento deportivo que vive el club santapolero y el potencial de sus deportistas en el ámbito internacional.

Bronce europeo para Xavier Torres y Elia Jordá

El remero Xavier Torres, tras un mes de concentración en el CAR Región de Murcia (Los Alcázares), fue seleccionado por la Federación Española de Remo para representar a España en el Campeonato de Europa de Beach Sprint, disputado en Manavgat (Turquía).

El objetivo del equipo nacional era claro: firmar una actuación sólida en una cita marcada por las exigentes condiciones meteorológicas de los días previos, que complicaron los entrenamientos. Sin embargo, las dos jornadas oficiales se desarrollaron con normalidad y dejaron claro el nivel competitivo de la expedición española.

Xavier Torres Montoro ha conquistado junto a Elia Jordá Climent la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Beach Sprint. / INFORMACIÓN

El sábado, la dupla formada por Torres y Jordá logró el tercer mejor tiempo en la toma de cronos, clasificándose directamente para las rondas finales. El domingo, en unas eliminatorias muy ajustadas, alcanzaron la final B, donde se enfrentaron al equipo de Hungría.

La pareja española dominó con autoridad y se alzó con una merecida medalla de bronce, resultado del trabajo constante, la disciplina y el carácter competitivo que ambos deportistas demuestran en cada cita.

Desde el Club Náutico Santa Pola han querido felicitar a Xavier Torres y Elia Jordá por este logro que consolida a Torres como uno de los referentes nacionales del Beach Sprint.

Además, el club ha destacado la labor de Daniel Reinosa, entrenador del equipo de remo del CNSP e integrante del cuerpo técnico de la Federación Española de Remo, cuya implicación está siendo clave en la proyección internacional de los remeros santapoleros.

Rumbo al Mundial de Turquía 2025

Con la medalla europea como impulso, Xavier Torres Montoro ya centra su preparación en el Campeonato del Mundo de Beach Sprint, que se disputará del 6 al 9 de noviembre de 2025, nuevamente en Turquía.

El deportista del CNSP entrena actualmente en Los Alcázares junto a su compañera Elia Jordá, afinando cada detalle antes de la gran cita. Será su última prueba de la temporada y una oportunidad para consolidar el crecimiento mostrado este año.

El Club Náutico Santa Pola ya ha mostrado todo su apoyo a la dupla, convencido de que volverán a dejar el pabellón español en lo más alto.

Gran inicio de Parres y Ruiz en el Europeo iQFOiL

Mientras el remo celebra su éxito continental, el windsurf santapolero también da motivos para el optimismo. En Arzachena (Cerdeña, Italia), los regatistas Enrique Parres y Gonzalo Ruiz están compitiendo en el Campeonato de Europa iQFOiL Youth & Junior 2025, que reúne a más de 300 deportistas de 28 países.

Los regatistas del Club Náutico Santa Pola, Enrique Parres y Gonzalo Ruiz. / INFORMACIÓN

Ambos representan al Club Náutico de Santa Pola en la categoría U17, y su rendimiento está siendo excelente desde el primer día. En una de las mangas de slalom, Parres logró un 3.º puesto y Ruiz un 4.º, resultados que reflejan su alto nivel técnico y su capacidad para competir entre los mejores windsurfistas juveniles del continente.

Tras la primera jornada completa, Enrique Parres ocupa la 13.ª posición con 5 puntos y Gonzalo Ruiz la 19.ª con 7, ambos dentro del grupo principal y con margen de mejora en las pruebas restantes. El campeonato se prolongará hasta hoy, 25 de octubre, con varias jornadas aún por disputarse.

Santa Pola, cuna de talento náutico

Los resultados de Torres, Jordá, Parres y Ruiz confirman la excelente salud deportiva del Club Náutico Santa Pola, una entidad que combina formación, disciplina y pasión por el mar.

Su apuesta por el alto rendimiento y la base continúa dando frutos en distintas modalidades, proyectando el nombre de Santa Pola en los principales escenarios internacionales.

El club afronta los próximos retos con la misma filosofía que lo define: trabajo, constancia y espíritu competitivo. Porque en Santa Pola, el futuro del deporte náutico ya está en marcha.