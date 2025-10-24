El Eón busca revertir su dinámica en la pista del Villa de Aranda

El Horneo EÓN Alicante visita este sábado la pista del Villa de Aranda (18:00 horas) con el objetivo de frenar su mala dinámica de resultados y lograr una victoria que le permita escapar de los puestos de descenso. El conjunto alicantino, debutante en la máxima categoría, está acusando en este inicio de competición la inexperiencia, la amplia renovación realizada en su plantilla y el exigente calendario que ha tenido que afrontar. El equipo de Fernando Latorre afronta un partido con valor doble de puntos, ya que el Villa de Aranda será, en teoría, un rival directo en la pelea por la permanencia. El Horneo EÓN Alicante, que solo ha sido capaz de ganar este curso en la pista del Guadalajara, busca dar un paso adelante en su rendimiento. La única baja equipo alicantino es el extremo zurdo portugués Flavio Teixeira, que sigue convaleciente tras sufrir la pasada semana un esguince de tobillo

“Va a ser un partido complicado, pero bonito porque es una afición que mete mucha presión. A todo jugador profesional le gusta vivir este tipo de partido cuando lo haces en una cancha como ésta. Si lo juegas como local, mejor, pero como visitante tiene esa cosa de ser competitivo en una pista así en la que nadie te va a regalar nada y creo que el equipo va preparado en esa línea”, confiesa Fernando Latorre.

El equipo

El técnico destacó la mentalidad de sus jugadores ante Valladolid: "El otro día mejoramos muchísimo en cuanto a actitud, entrega y creo que se vio al equipo por la labor de intentar que los puntos se quedaran en casa. Nos faltaron detalles y calma en algún momento, pero continuar en esa línea es esperanzador y más si la continuamos en Aranda”, explica Latorre.

En cuanto a lo deportivo, el técnico alicantino tiene muy claro por dónde pasa la clave para conseguir los puntos: “Hay que intentar controlar el partido porque Aranda es un equipo que corre bastante. Tiene una defensa bastante dura con una gran portería con el nombrado mejor portero de la temporada pasada y, apoyados en eso, llegan al ataque con un juego ofensivo más tranquilo porque saben que atrás van a sacar balones. Así que, nosotros tenemos que defender tan intensos como el otro día. A partir de ahí, esperar también que nuestra portería esté igual de ellos”.

Latorre reitera la importancia de “no dejarse amedrentar por el ambiente”. “Tenemos que hacer nuestro juego y saber que va a haber mucha presión. Cada gol que consigan va a parecer que han metido 3. Tenemos que ser conscientes de que esto va a ocurrir”.

Puntuar

Para el técnico, conseguir la victoria en Aranda “cambia mucho el panorama”. “Tendríamos dos victorias, pero serían fuera de casa ante rivales directos y nos cambiaría para recibir en la siguiente jornada a Cangas”. “Tenemos que ir con la tranquilidad de que la presión y la obligación por ganar a un recién ascendido la tienen ellos en su casa y nosotros tenemos que pensar que si conseguimos la victoria, damos un paso enorme al ganar a un rival fuera de casa como pasó en Guadalajara”.

Clasificación

Latorre asegura que “todo puede cambiar en cualquier jornada”. “Si ganamos varios partidos no quiere decir que el equipo está salvado porque si pierdes, puedes volver a esta situación. Hay que ser conscientes de que todo puede cambiar durante los 30 partidos de liga y que podemos llegar a las últimas jornadas jugándonos cosas”.

Es por ello que para él es vital “conseguir todo lo que podamos y pelarlo para llegar lo más desahogados posible a esa parte de la temporada”. “Ahora mismo el calendario nos ha venido así, pero vienen unos partidos que hay que aprovechar en noviembre y diciembre para ganarlos. Pero, por ahora, pensamos en el siguiente que es Aranda y que si logramos ganar serán más que 2 puntos”.