Atticgo Elche y Elda Prestigio caen en la liga Guerreras

Atticgo Elche y Elda Prestigio sumaron dos derrotas en sus respectivos partidos de la jornada 7 de la liga Guerreras Iberdrola, ante Conservas Orbe Zendal Porriño (27-24) y Grafometal Sporting La Rioja (22-24). Tras estos malos resultados, las ilicitanas bajan a la octava posición, con 6 puntos, mientras que las eldenses son novenas con cinco puntos.

El Elda Prestigio sucumbió en casa en un encuentro dominado por el conjunto riojano desde el pitido inicial. El encuentro empezó pronto a decantarse a favor del Rioja Grafometal quien entró con mejor pie en pista y encontró portería de Virginia Fernández y fragilidad defensiva local. La renta fue en aumento y supuso un quebradero de cabeza para Prades cuando el 3-10 asomaba en el Florentino Ibáñez al ecuador del primer acto.

Los tiempos muertos locales no acaban de resucitar a las alicantinas que al descanso, si bien varias acciones ofensivas locales en conexión con la pivote, adecentaron el electrónico 9-16. No hubo reacción tras el descanso de las locales que transitaban al ritmo que oponía La Rioja. Cúmulo de errores ofensivos, siete metros errados y cómoda distancia visitante que con el paso de los minutos cancelaba la oportunidad local de sumar punto alguno. El arreón final local resultó insuficiente con el 22-24 y Elda quedó sin premio.

El Atticgo Elche, por su parte, llegó con el duelo igualado al descanso, pero el paso de los minutos en tierras gallegos acabó por hacerle claudicar ante un rival que ha empezado muy bien la liga. Los cuatro goles de Benítez, Rubio y Figueiredo no fueron suficientes ante el potencial de Paulina Pérez, nueve tantos, y Carolina Bono, seis.