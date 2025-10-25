Balonmano | Liga Asobal
El Horneo cae en Aranda de Duero y cosecha la sexta derrota del curso
Los hombres de Fernando Latorre vuelven a fallar a domicilio y se hunden en la clasificación
EFE
Al Horneo Alicante se le resiste la victoria. Sexta derrota en siete jornadas a pesar del esfuerzo y de no dar por perdido el encuentro en ningún momento. Se le niegan los puntos al equipo alicantino, que se hunde en la tabla clasificatoria en su regreso a la élite.
Siempre a remolque, los de Latorre tuvieron porcentajes bajos de acierto en el tiro. De hecho, Ander Torriko, uno de los tres máximos realizadores del campeonato, se marchó del partido sin ver portería. Las reiteradas faltas en ataque, los lanzamientos de siete metros que no entraban y los disparos desde los extremos que también se iban fuera fueron lastrando al Horneo.
Cuando parecía que podía acercarse, el equipo se quedó con uno menos durante dos minutos por la exclusión de Fabio. Eso, sumado a los errores en los pases y a los balones perdidos, le daban de nuevo alas a los locales. James Parker sostuvo a los alicantinos, que llegaron al descanso con sus opciones intactas: 15-13.
Salió con todo el Horneo EÓN Alicante en la segunda parte, capitaneado por un Eduardo Escobedo magistral que se volvió protagonista en el juego ofensivo para colocarle por primera vez arriba en el marcador con un 17-18. La ventaja apenas se pudo sostener. Los locales volvieron a imponer su ley y tornaron a marcharse gracias a un parcial de 4-0 (22-18).
Aranda logró romper el partido con rentas de hasta 5 goles. Los alicantinos se encontraron con el muro de Pau Guitart bajo palos. Al final, el equipo de Latorre logró recuperarse, pero ya no había tiempo suficiente para conseguir darle la vuelta al marcador y los dos puntos se quedaron en Aranda de Duero (30-26).
Con este resultado, el Horneo EÓN es decimocuarto (2 puntos). La siguiente cita liguera será el viernes 7 de noviembre ante Frigoríficos del Morrazo a las 20:30 horas, en el Pabellón Pitiu Rochel. La competición para una semana para dejar paso a los compromisos internacionales de las selecciones nacionales.
FICHA TÉCNICA
► ARANDA: Uros Ostojic, Mateo Arias (4), Alberto González (2), Pau Guitart (2), Dalmau Huix (4), Vasco Linhares, Victor Megías (1), Pedro Martínez, Jevgenijs Rogonovs (3), Asier Iribar (2), Vicente Poveda (3), Juan Tamayo (1), Francisco Cardoso (1), David López (3), Alex Berbel (2), Jakub Sladkowski (2).
► HORNEO: Iván Montoya (3), Borja Méndez (1), José Oliver, Ander Torriko, Fabio Teixeira (2), Roberto Domenech, Augusto Moreno, Hugo Mora, Lautaro Rodríguez (1), Eduardo Escobedo (4), Julen Urruzola, Xabier Barreto, James Parker (7), Javi Rodríguez, Aarón Gutiérrez (7), Darko Dimitrievski (1).
► ARBITRAJE: José Carlos Friera y Andrés Rosendo. Excluyeron 2’ a Jakub Eduard, del Aranda; y a Oliver, Torriko, Teixeira, Augusto Moreno, Parker y Dimitrievski (2).
► Marcador cada 5’: 4-1, 5-3, 8-4, 11-8, 13-10, 15-13 –descanso– 18-18, 21-18, 23-20, 25-21, 27-23 y 30-26.
► INCIDENCIAS: Pabellón Santiago Manguán de Aranda de Duero (Burgos). Partido correspondiente a la jornada 7 en la liga Nexus Energía Asobal.
