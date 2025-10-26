Un excelso HLA Alicante suma su tercera victoria del curso

Caer para volver a levantarse, un tópico que bien seguro Perelló ha instaurado en la cabeza de sus jugadores. A base de intensidad y acierto, el HLA ha vuelto a la senda de la victoria ante Caja Rural Zamora. El conjunto alicantino ha cuajado un partido completo de principio a fin, marchando por delante durante los 40 minutos. 94-86 y dosis de ilusión para la parroquia alicantina, la cual está empezando a ver cómo su equipo da la sensación de estar para cosas serias.

Aguardaba en el Pedro Ferrándiz un encuentro entre dos equipos que estaban firmando un gran arranque en la competición doméstica. Dos victorias y una derrota para el HLA con grandísimas sensaciones y dos victorias y dos derrotas para Zamora, con ambas entidades eliminadas de la Copa.

Balón al aire y, motivado por enfrentarse a sus antiguos compañeros, Jordan Walker fue el primero en poner su firma sobre el parqué. El encuentro empezó de la mejor manera para los intereses alicantinos y Larsen empezó a demostrar su condición de MVP con asistencias, jugadas al poste y clínics de fundamentos.

A falta de 6 minutos, con un conjunto rival desacertado, Alicante marchaba arriba 13 a 4. Estaba siendo un cuarto de parciales con alternancias entre ambos equipos. A cada arreón visitante respondía el Lucentum para marcharse al primer descanso con una ventaja de seis puntos (27-21).

Perelló agita el avispero

Segundo cuarto y llegó la hora de Ismael Tamba. El ex del Morón abrió el cuarto con la primera canasta y con un tapón que levantó al Pedro Ferrándiz. Los porcentajes bajaron y ambos equipos empezaron a fallar. Eran minutos con mucha tensión pero poco acierto y para solucionarlo, Perelló agitó el avispero probando una defensa en zona que no tardaría más de una posesión en empezar a funcionar.

Zamora se atascó en ataque y el HLA se benefició de ello para marcharse doce puntos arriba. Saulo Hernández, técnico del conjunto visitante, vio como el planteamiento rival funcionaba y lo quiso copiar, pero la fortuna le fue esquiva. El Lucentum se gustó ante una defensa desajustada y a la finalización del cuarto, el electrónico reflejaba un 49-38.

Tras el paso por vestuarios, la defensa local aflojó las tuercas y los visitantes, a lomos de un grandísimo Josep Peris, empezaron a acercarse y a creer en una posible victoria. La diferencia llegó a reducirse hasta los tres puntos en los peores minutos del Lucentum en todo el partido.

Perelló, muy atento, pegó un toque de atención a los suyos y gracias a Mendikote en ataque y Coulibaly en defensa, el equipo reaccionó. El Centro de Tecnificación estaba viviendo grandes minutos de baloncesto entre dos grandes conjuntos, pero con una tónica clara, el HLA siempre tenía que estar por delante. 70-59 y solo diez minutos por jugar.

El Pedro Ferrándiz estaba encendido, consciente de la importancia del envite. Sus jugadores daban motivos para la felicidad y el encuentro apuntaba a terminar con triunfo. Apretó Zamora con varios triples, pero llegó Jordà para volver a poner una diferencia considerable.

Tan metido estaba Perelló en el partido que se marcó un sprint digno de Jordan Walker para rescatar un balón y sacar rápido. En los minutos finales apareció el gran Larsen, quién estaba firmando su enésima exhibición. 27 puntos, 40 de valoración para el danés y 94-86 en el marcador. Tercera victoria del HLA esta temporada y golpe sobre la mesa.