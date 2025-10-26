El Orihuela gana y da la cara por el fútbol alicantino

Concluyó una jornada difícil para el fútbol alicantino en la cuarta categoría del fútbol español con suerte dispar para sus equipos. La única buena noticia llegó gracias al Orihuela, quien consiguió sumar de tres ante el colista Quintanar del Rey. Por su parte, el Ilicitano cayó de manera clara ante el Rayo Majadahonda, mientras que el Alcoyano, que jugó como local en El Clariano, tampoco pudo ganar su respectivo encuentro. Al Intercity se le escaparon dos puntos sobre la bocina ante el Madrid C.

Los jugadores del Ilicitano posan en la previa del encuentro. / ECF

Goleada al Ilicitano

Regreso de vacío del Elche Ilicitano del Cerro del Espino. Los de Carlos Cuéllar, que golpearon primero, vieron como el Rayo Majadahonda encarrilaba el triunfo antes del descanso con un doblete de Yuya y otro gol de Plomer. En la reanudación, el filial pareció crecer dando un paso adelante y Ceri ajustaba el marcador. Los madrileños volverían a ver portería a un cuarto de hora para el final, suficiente para hacer hincar la rodilla a los ilicitanos.

Roi Torres y Álvaro Leiva corren hacia el balón. / Intercity

Tablas en Valdebebas

El Intercity cosechó un punto en Valdebebas en un partido en el que pronto se adelantaron los de Javi Moreno con el gol de Cristian Herrera. Con todo de cara, los hombres de negro tuvieron opciones que erraron para colocar el segundo, algo que dejó con vida al segundo filial madridista. Cuando el encuentro se acababa, estos anotarían el empate con el gol de Iker Gil para las tablas.

Exilio del Alcoyano

Exilio del Alcoyano en Ontinyent para recibir al Reus Reddis. El conjunto visitante fue dando pasos al frente, pero el encuentro se marchó al descanso sin goles. En la segunda mitad, nadie era capaz de deshacer la igualada. Los minutos finales condenaron al Alcoyano tras una internada en banda derecha que cazó libre de marca el exfranjiverde Ramon Folch para decantar la balanza.

Remontada del Orihuela

El Orihuela levantó un encuentro en el que empezó perdiendo ante el Quintanar del Rey, equipo colista. Marchó el encuentro al descanso con triunfo visitante, pero los cambios locales fueron un vendaval. Solsona vio puerta en tres ocasiones y gracias a él, los escorpiones culminaron una tremenda remontada.